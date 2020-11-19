Сияющая и влюбленная: Полина Максимова в стильном образе и другие звезды на премьере «Бега»

Картину зрителям представили исполнители главных ролей Полина Максимова и Евгений Романцов, а также другие создатели фильма. Актриса позировала фотографам в элегантном костюме от Dior с цветными вставками, который дополнила красной помадой, золотыми украшениями, маленькой сумочкой и ботильонами с острыми мысами.

Поддержать Полину на премьере пришел ее бойфренд и коллега Егор Корешков. Влюбленные не скрывали свои чувства от окружающих и буквально светились от счастья на красной дорожке.