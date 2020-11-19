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Сияющая и влюбленная: Полина Максимова в стильном образе и другие звезды на премьере «Бега»

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Полина Максимова

Фото: Пресс-служба

В столичном кинотеатре «Пионер» состоялась премьера динамичного триллера «Бег» режиссера Андрея Загидуллина.

Картину зрителям представили исполнители главных ролей Полина Максимова и Евгений Романцов, а также другие создатели фильма. Актриса позировала фотографам в элегантном костюме от Dior с цветными вставками, который дополнила красной помадой, золотыми украшениями, маленькой сумочкой и ботильонами с острыми мысами.

Поддержать Полину на премьере пришел ее бойфренд и коллега Егор Корешков. Влюбленные не скрывали свои чувства от окружающих и буквально светились от счастья на красной дорожке.

Фото: Пресс-служба

В числе первых фильм оценили Анна Чурина, Маша Цигаль, Светлана Камынина, Дана Борисова, Анфиса Черных и многие другие знаменитости.

По сюжету чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность — на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя, расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.

В широкий прокат фильм выходить 19 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

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