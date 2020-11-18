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Шпица со стальным прессом в блестящем топе, стильная Муцениеце и другие на премии «Женщины года — 2020»

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Катерина Шпица

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Москве состоялась церемония вручения премии «Женщины года — 2020», которая в этом году прошла в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Победительницы по очереди прибывали в столичный отель «Метрополь», где получили награды из рук главного редактора журнала Glamour Иляны Эрднеевой.

Самой яркой девушкой мероприятия стала Катерина Шпица. Актриса продемонстрировала стальной пресс, надев смелый блестящий топ и красный брючный костюм с пиджаком нараспашку.

Агата Муцениеце выбрала более скромный наряд ― стильный черный брючный костюм с пиджаком с необычным воротом. Завершали образ элегатная укладка и белые кеды.

Агата Муцениеце

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ляйсан Утяшева спрятала стройную фигуру под очень оъемным брючным костюмом. Завершали образ черная водолазка и дерзкая укладка.

Ляйсан Утяшева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Самой необычной звездой церемонии стала Zivert, позировавшаяся фотографам в стильном нестандартном образе, яркими деталями которого стали эффектная шляпка и высокие лакированные перчатки.

Zivert

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Редакция журнала назвала лауреатами премии этого года женщин, «чьи голоса слышны», которые «добиваются своего в общественных процессах, бизнесе, творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и глобальную пандемию».

Светлана Бондарчук

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Полный список победительниц премии Glamour «Женщины года — 2020» можно посмотреть здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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