Шпица со стальным прессом в блестящем топе, стильная Муцениеце и другие на премии «Женщины года — 2020»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Самой яркой девушкой мероприятия стала Катерина Шпица. Актриса продемонстрировала стальной пресс, надев смелый блестящий топ и красный брючный костюм с пиджаком нараспашку.
Агата Муцениеце выбрала более скромный наряд ― стильный черный брючный костюм с пиджаком с необычным воротом. Завершали образ элегатная укладка и белые кеды.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ляйсан Утяшева спрятала стройную фигуру под очень оъемным брючным костюмом. Завершали образ черная водолазка и дерзкая укладка.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Самой необычной звездой церемонии стала Zivert, позировавшаяся фотографам в стильном нестандартном образе, яркими деталями которого стали эффектная шляпка и высокие лакированные перчатки.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Редакция журнала назвала лауреатами премии этого года женщин, «чьи голоса слышны», которые «добиваются своего в общественных процессах, бизнесе, творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и глобальную пандемию».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!