Шпица со стальным прессом в блестящем топе, стильная Муцениеце и другие на премии «Женщины года — 2020»

В Москве состоялась церемония вручения премии «Женщины года — 2020», которая в этом году прошла в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Победительницы по очереди прибывали в столичный отель «Метрополь», где получили награды из рук главного редактора журнала Glamour Иляны Эрднеевой.