«Фарфоровая» Снигирь, роковая Муцениеце, сочная Навка и другие звезды на премии журнала ОК!

Мероприятие посетили многие знаменитости, в числе которых была Юлия Снигирь. Актриса подчеркнула хрупкую фигуру элегантным нарядом нежно-персикового оттенка, в котором была похожа на фарфоровую статуэтку.

Агата Муцениеце, образы которой после развода с Павлом Прилучным становятся все более смелыми, решила продемонстрировать себя во всей красе в дерзком платье с ажурным верхом и очень глубоким декольте.