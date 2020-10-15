passion.ru

«Фарфоровая» Снигирь, роковая Муцениеце, сочная Навка и другие звезды на премии журнала ОК!

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 39

Юлия Снигирь

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В московском отеле Four Seasons прошла пятая юбилейная церемония вручения премии журнала ОК! «Больше чем звезды».

Мероприятие посетили многие знаменитости, в числе которых была Юлия Снигирь. Актриса подчеркнула хрупкую фигуру элегантным нарядом нежно-персикового оттенка, в котором была похожа на фарфоровую статуэтку.

Агата Муцениеце, образы которой после развода с Павлом Прилучным становятся все более смелыми, решила продемонстрировать себя во всей красе в дерзком платье с ажурным верхом и очень глубоким декольте.

Агата Муцениеце

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Татьяна Навка дополнила скромное черное платье в пол объемным пиджаком сочного оттенка фуксии и ярким макияжем.

Татьяна Навка

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Екатерина Волкова появилась на церемонии в компании супруга Андрея Карпова и дочери Елизаветы. Для семейного выхода в свет актриса выбрала скромное черное платье с блестящими пуговицами, которое дополнила атласными лодочками цвета фуксии и эффектными серьгами.

Екатерина Волкова с семьей

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ведущими вечера стали звезда Comedy Woman Екатерина Варнава и главный редактор журнала OK! Вадим Верник, тепло поприветствовавший гостей: «До последнего момента были волнения, состоится ли наш праздник, и я счастлив, что мы сегодня все-таки собрались офлайн, а не онлайн. Это настоящее чудо, которое стало возможным благодаря вам, нашим любимым друзьям».

Екатерина Варнава и Вадим Верник

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

На протяжении нескольких месяцев читатели популярного издания выбирали лучших в различных номинациях. И вот наконец были подведены итоги голосования и награждены победители.

Лауреаты премии журнала ОК! «Больше чем звезды»:

«Главный герой. Кино» — Виктория Исакова

«Главный герой. Театр» — Владимир Машков

«Главный герой. Музыка» — Полина Гагарина

Сама певица не появилась на церемонии, так как отмечала 13-летие сына Андрея. Она записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за поддержку: «Оставайтесь молодыми, радостными, стремитесь к новому — ведь это то, что наполняет нашу жизнь, задает ей правильный вектор!».

«Новые лица. Музыка» — Jony

«Главный герой. Новые формы» — Яна Рудковская

«Мама пятилетия» — Наталья Давыдова

«Главный герой. Телефильм» — Полина Максимова

Полина Максимова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Полина Максимова была награждена за свою роль в сериале «257 причин, чтобы жить». «Я для себя недавно определила понятие любовь. Это вера — когда ты в кого-то веришь и кто-то верит в тебя. И я благодарна всем, кто верил в меня. Я сегодня плачу от счастья, потому что у меня двойной праздник. Только что, сидя за столом, я узнала новость: меня объявили лучшей актрисой на Каннском фестивале (Максимову назвали лучшей сериальной актрисой на международном фестивале Cannes Series 2020, — прим. Ред.). Так что я сегодя победитель в квадрате!», — отметила она.

«Новые лица. Телефильм» — Ангелина Стречина

«Герой из Сети» — Агата Муцениеце

«Плоды изоляции» — Сериал «Нагиев на карантине»

Специальная номинация «Блистательный образ Mercury» — Дарья Мороз

«Приз зрительских симпатий» — Сериал «Чики»

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

«Пара пятилетия» — Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

«Герой пятилетия» — Регина Тодоренко

«Приз главного редактора» — Юлия Снигирь и Филипп Киркоров

Завершил церемонию своим выступлением победитель прошлого года в номинации «Новые лица. Музыка» Звонкий.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!