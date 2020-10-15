«Фарфоровая» Снигирь, роковая Муцениеце, сочная Навка и другие звезды на премии журнала ОК!
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мероприятие посетили многие знаменитости, в числе которых была Юлия Снигирь. Актриса подчеркнула хрупкую фигуру элегантным нарядом нежно-персикового оттенка, в котором была похожа на фарфоровую статуэтку.
Агата Муцениеце, образы которой после развода с Павлом Прилучным становятся все более смелыми, решила продемонстрировать себя во всей красе в дерзком платье с ажурным верхом и очень глубоким декольте.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Татьяна Навка дополнила скромное черное платье в пол объемным пиджаком сочного оттенка фуксии и ярким макияжем.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Екатерина Волкова появилась на церемонии в компании супруга Андрея Карпова и дочери Елизаветы. Для семейного выхода в свет актриса выбрала скромное черное платье с блестящими пуговицами, которое дополнила атласными лодочками цвета фуксии и эффектными серьгами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ведущими вечера стали звезда Comedy Woman Екатерина Варнава и главный редактор журнала OK! Вадим Верник, тепло поприветствовавший гостей: «До последнего момента были волнения, состоится ли наш праздник, и я счастлив, что мы сегодня все-таки собрались офлайн, а не онлайн. Это настоящее чудо, которое стало возможным благодаря вам, нашим любимым друзьям».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На протяжении нескольких месяцев читатели популярного издания выбирали лучших в различных номинациях. И вот наконец были подведены итоги голосования и награждены победители.
Лауреаты премии журнала ОК! «Больше чем звезды»:
«Главный герой. Кино» — Виктория Исакова
«Главный герой. Театр» — Владимир Машков
«Главный герой. Музыка» — Полина Гагарина
Сама певица не появилась на церемонии, так как отмечала 13-летие сына Андрея. Она записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за поддержку: «Оставайтесь молодыми, радостными, стремитесь к новому — ведь это то, что наполняет нашу жизнь, задает ей правильный вектор!».
«Новые лица. Музыка» — Jony
«Главный герой. Новые формы» — Яна Рудковская
«Мама пятилетия» — Наталья Давыдова
«Главный герой. Телефильм» — Полина Максимова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Максимова была награждена за свою роль в сериале «257 причин, чтобы жить». «Я для себя недавно определила понятие любовь. Это вера — когда ты в кого-то веришь и кто-то верит в тебя. И я благодарна всем, кто верил в меня. Я сегодня плачу от счастья, потому что у меня двойной праздник. Только что, сидя за столом, я узнала новость: меня объявили лучшей актрисой на Каннском фестивале (Максимову назвали лучшей сериальной актрисой на международном фестивале Cannes Series 2020, — прим. Ред.). Так что я сегодя победитель в квадрате!», — отметила она.
«Новые лица. Телефильм» — Ангелина Стречина
«Герой из Сети» — Агата Муцениеце
«Плоды изоляции» — Сериал «Нагиев на карантине»
Специальная номинация «Блистательный образ Mercury» — Дарья Мороз
«Приз зрительских симпатий» — Сериал «Чики»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Пара пятилетия» — Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
«Герой пятилетия» — Регина Тодоренко
«Приз главного редактора» — Юлия Снигирь и Филипп Киркоров
Завершил церемонию своим выступлением победитель прошлого года в номинации «Новые лица. Музыка» Звонкий.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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