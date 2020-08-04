«Два таких красивых человека вместе!» Ирина Горбачева заинтриговала фото с экс-солистом группы Quest Pistols

Напомним, пару лет назад Ирина Горбачева развелась с актером Григорием Калининым. В интервью Юрию Дудю актриса откровенно призналась, что долгое время терпела измены супруга: «Мне очень хотелось простить измену и сказать себе, что, типа, это возможно. Но оказалось, что это вообще невозможно, в моем случае точно нет. Это реально, знаешь, как, типа, чашка вот стоит, она раскололась, но не развалилась. И ты делаешь вид, что она целая, поворачиваешь другим углом, замазываешь, но она все равно разваливается на самом деле. Я пыталась представить себе, что этого нет. Я в таком аду на самом деле существовала полтора-два года своей жизни». Позднее Ирину Горбачеву замечали в компании режиссера Эдуарда Оганесяна, в сериале которого «Чики» актриса впоследствии блестяще исполнила главную роль.