«Два таких красивых человека вместе!» Ирина Горбачева заинтриговала фото с экс-солистом группы Quest Pistols
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
32-летняя звезда фильма «Аритмия» Ирина Горбачева предпочитает не пускать посторонних в свою личную жизнь. Однако один из свежих кадров в блоге актрисы немало порадовал ее поклонников — Ирина показала своего возлюбленного, экс-солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова. ««В этот Любимый город всегда есть вернуться повод…». КИЕВ в моем сердце всегда!» — подписала Горбачева подборку снимков из украинской столицы.
Фото: Instagram/@irina_gorbacheva
«Аааааа! Два таких красивых человека вместе!!!!! Аааааа», «Oh my gosh, предпоследнее фото , я так счастлива за вас, вы просто не представляете, это ликование», «Ну наконец-то встретилась со своим мальчиком!», «Ирина, вы чудесная! И вас окружают такие же люди», «Ваша пара просто огонь», «Мааальчик», «Счастливая Ирочка», — обсуждают снимки подписчики актрисы.
Напомним, пару лет назад Ирина Горбачева развелась с актером Григорием Калининым. В интервью Юрию Дудю актриса откровенно призналась, что долгое время терпела измены супруга: «Мне очень хотелось простить измену и сказать себе, что, типа, это возможно. Но оказалось, что это вообще невозможно, в моем случае точно нет. Это реально, знаешь, как, типа, чашка вот стоит, она раскололась, но не развалилась. И ты делаешь вид, что она целая, поворачиваешь другим углом, замазываешь, но она все равно разваливается на самом деле. Я пыталась представить себе, что этого нет. Я в таком аду на самом деле существовала полтора-два года своей жизни». Позднее Ирину Горбачеву замечали в компании режиссера Эдуарда Оганесяна, в сериале которого «Чики» актриса впоследствии блестяще исполнила главную роль.
Фото: Instagram/@irina_gorbacheva, Global Look Press, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: YouTube
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