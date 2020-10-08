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Кожевникова с экстремальным декольте, Эрнст с прозрачным верхом в стразах и другие звезды на закрытии ММКФ

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Мария Кожевникова

Фото: Starface

В столичном кинотеатре «Россия» состоялась торжественная церемония закрытия 42-го Московского международного кинофестиваля.

По красной дорожке церемонии закрытия прошлись многие знаменитости в эффектных нарядах. В центре внимания оказалась Мария Кожевникова, продемонстрировавшая себя во всей красе в скромном и одновременно очень смелом черно-белом платье с экстремальным декольте и высоким разрезом.

Софья Эрнст, для которой появление на ММКФ в этом году стало первым выходом в свет после третьих родов, на этот раз позировала фотографам в необычном платье с прозрачным верхом в стразах.

Софья Эрнст

Фото: Starface

Анна Пескова выбрала сложное платье в прозрачными плечами и меховой отделкой.

Анна Пескова

Фото: Starface

Самой необычной девушкой на красной дорожке оказалась дизайнер Белла Потемкина, которая дополнила блестящее платье-бюстье со шлейфом и очень высоким разрезом высокими прозрачными перчкатками в блестках и широкополой шляпой с бахромой, закрывающей лицо.

Белла Потемкина

Фото: Starface

Марина Александрова отдала предпочтение классическому стилю и выглядела стильно в черном платье в пол с открыми плечами, которое сочетала с блестящей накидкой.

Марина Александрова

Фото: Starface

Гран-при ММКФ, награду «Золотой Святой Георгий», получил фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Приз режиссеру вручил председатель жюри Тимур Бекмамбетов. «Мы думали с жюри, что же такое гран-при, и пришли к выводу, что это все-таки приз за послание, что важного фильм говорит нам, зрителям, сегодня. Мы понимаем, что живем в трудное время, но нужно помнить, что самый большой грех — это грех уныния. Мы все переживем и станем лучше», — цитирует режиссера «РИА Новости».

Победители Московского кинофестиваля — 2020:

Главный приз «Золотой Георгий» — «Блокадный дневник», Россия, режиссер Андрей Зайцев

Специальный приз жюри «Серебряный Георгий» — «В тени», Турция, режиссер Эрдем Тепегез

Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режессуру — «Хильда» режиссер Риши Пэлэм, Великобритания

Приз «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение мужской роли — Гур Бентвич («Как сыр в масле»), Израиль

Приз «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение женской роли — Меган Первис («Хильда»), Великобритания

Приз «Серебряный Георгий» за лучший фильм документального конкурса — «Ноктюрн», режиссер Гванчо Чон, Республика Корея

Приз за лучший короткометражный фильм — «Боюсь забыть твое лицо», режиссер Самех Алаа, Египет / Франция

Специальный приз за многолетнее служение искусству — Светлана Дружинина (Россия)

Специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского» — Светлана Крючкова

Фильмом закрытия фестиваля стала спортивная драма режиссера Эдуарда Бордукова «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях.

Напомним, что 1 октября в столичном кинотеатре «Россия» наконец состоялась долгожданная торжественная церемония открытия 42-го Московского международного кинофестиваля, ранее перенесенная с весны на осень из-за пандемии. По красной дорожке прошлись знаменитости, в числе которых были Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Елизавета Боярская и многие другие.

Фото: starface

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