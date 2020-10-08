Кожевникова с экстремальным декольте, Эрнст с прозрачным верхом в стразах и другие звезды на закрытии ММКФ

По красной дорожке церемонии закрытия прошлись многие знаменитости в эффектных нарядах. В центре внимания оказалась Мария Кожевникова, продемонстрировавшая себя во всей красе в скромном и одновременно очень смелом черно-белом платье с экстремальным декольте и высоким разрезом.

Софья Эрнст, для которой появление на ММКФ в этом году стало первым выходом в свет после третьих родов, на этот раз позировала фотографам в необычном платье с прозрачным верхом в стразах.