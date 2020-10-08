Кожевникова с экстремальным декольте, Эрнст с прозрачным верхом в стразах и другие звезды на закрытии ММКФ
Фото: Starface
По красной дорожке церемонии закрытия прошлись многие знаменитости в эффектных нарядах. В центре внимания оказалась Мария Кожевникова, продемонстрировавшая себя во всей красе в скромном и одновременно очень смелом черно-белом платье с экстремальным декольте и высоким разрезом.
Софья Эрнст, для которой появление на ММКФ в этом году стало первым выходом в свет после третьих родов, на этот раз позировала фотографам в необычном платье с прозрачным верхом в стразах.
Фото: Starface
Анна Пескова выбрала сложное платье в прозрачными плечами и меховой отделкой.
Фото: Starface
Самой необычной девушкой на красной дорожке оказалась дизайнер Белла Потемкина, которая дополнила блестящее платье-бюстье со шлейфом и очень высоким разрезом высокими прозрачными перчкатками в блестках и широкополой шляпой с бахромой, закрывающей лицо.
Фото: Starface
Марина Александрова отдала предпочтение классическому стилю и выглядела стильно в черном платье в пол с открыми плечами, которое сочетала с блестящей накидкой.
Фото: Starface
Гран-при ММКФ, награду «Золотой Святой Георгий», получил фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Приз режиссеру вручил председатель жюри Тимур Бекмамбетов. «Мы думали с жюри, что же такое гран-при, и пришли к выводу, что это все-таки приз за послание, что важного фильм говорит нам, зрителям, сегодня. Мы понимаем, что живем в трудное время, но нужно помнить, что самый большой грех — это грех уныния. Мы все переживем и станем лучше», — цитирует режиссера «РИА Новости».
Победители Московского кинофестиваля — 2020:
Главный приз «Золотой Георгий» — «Блокадный дневник», Россия, режиссер Андрей Зайцев
Специальный приз жюри «Серебряный Георгий» — «В тени», Турция, режиссер Эрдем Тепегез
Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режессуру — «Хильда» режиссер Риши Пэлэм, Великобритания
Приз «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение мужской роли — Гур Бентвич («Как сыр в масле»), Израиль
Приз «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение женской роли — Меган Первис («Хильда»), Великобритания
Приз «Серебряный Георгий» за лучший фильм документального конкурса — «Ноктюрн», режиссер Гванчо Чон, Республика Корея
Приз за лучший короткометражный фильм — «Боюсь забыть твое лицо», режиссер Самех Алаа, Египет / Франция
Специальный приз за многолетнее служение искусству — Светлана Дружинина (Россия)
Специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского» — Светлана Крючкова
Фильмом закрытия фестиваля стала спортивная драма режиссера Эдуарда Бордукова «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях.
Напомним, что 1 октября в столичном кинотеатре «Россия» наконец состоялась долгожданная торжественная церемония открытия 42-го Московского международного кинофестиваля, ранее перенесенная с весны на осень из-за пандемии. По красной дорожке прошлись знаменитости, в числе которых были Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Елизавета Боярская и многие другие.
Фото: starface
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