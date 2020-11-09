Шпица в стиле New Look, Хлынина в голливудском образе, элегантная Горбачева - звезды открыли «Кинотавр-2020»

В пятницу, 11 сентября, в Сочи состоялась долгожданная церемония открытия фестиваля «Кинотавр». Катерина Шпица, Юлия Хлынина, Алена Свиридова и другие знаменитости продемонстрировали яркие и стильные наряды на красной дорожке. Не обошлось без символов времени - масок на гостях и табличек «Соблюдайте дистанцию» во всех местах, где был риск скопления людей. Для многих знаменитостей этот выход в свет был первым или одним из первых за долгий период вынужденной или добровольной самоизоляции.

Катерина Шпица пришла на мероприятие в платье в стиле New Look - корсет сделал ее и без того хрупкую фигуру почти невесомой.