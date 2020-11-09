Шпица в стиле New Look, Хлынина в голливудском образе, элегантная Горбачева - звезды открыли «Кинотавр-2020»
Фото: StarFace
В пятницу, 11 сентября, в Сочи состоялась долгожданная церемония открытия фестиваля «Кинотавр». Катерина Шпица, Юлия Хлынина, Алена Свиридова и другие знаменитости продемонстрировали яркие и стильные наряды на красной дорожке. Не обошлось без символов времени - масок на гостях и табличек «Соблюдайте дистанцию» во всех местах, где был риск скопления людей. Для многих знаменитостей этот выход в свет был первым или одним из первых за долгий период вынужденной или добровольной самоизоляции.
Катерина Шпица пришла на мероприятие в платье в стиле New Look - корсет сделал ее и без того хрупкую фигуру почти невесомой.
Звезда сериала «Колл-центр» Юлия Хлынина выбрала платье красного цвета и эффектный «голливудский» макияж.
Фото: StarFace
Ирина Горбачева выглядела как настоящая дива в элегантном платье необычного кроя.
Фото: StarFace
Также на мероприятии были замечены Варвара Шмыкова и Ирина Носова из сериала «Чики», режиссер Резо Гигинеишвили, Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт, Светлана Камынина, Алена Свиридова, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Алена Чехова и другие.
Фото: StarFace
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