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Шпица в стиле New Look, Хлынина в голливудском образе, элегантная Горбачева - звезды открыли «Кинотавр-2020»

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Катерина Шпица

Фото: StarFace

В Сочи состоялась долгожданная церемония открытия фестиваля «Кинотавр».

В пятницу, 11 сентября, в Сочи состоялась долгожданная церемония открытия фестиваля «Кинотавр». Катерина Шпица, Юлия Хлынина, Алена Свиридова и другие знаменитости продемонстрировали яркие и стильные наряды на красной дорожке. Не обошлось без символов времени - масок на гостях и табличек «Соблюдайте дистанцию» во всех местах, где был риск скопления людей. Для многих знаменитостей этот выход в свет был первым или одним из первых за долгий период вынужденной или добровольной самоизоляции.

Катерина Шпица пришла на мероприятие в платье в стиле New Look - корсет сделал ее и без того хрупкую фигуру почти невесомой.

Катерина Шпица
StarFace
Катерина Шпица
StarFace

Звезда сериала «Колл-центр» Юлия Хлынина выбрала платье красного цвета и эффектный «голливудский» макияж.

Юлия Хлынина

Фото: StarFace

Ирина Горбачева выглядела как настоящая дива в элегантном платье необычного кроя.

Сергей Корнихин и Ирина Горбачева

Фото: StarFace

Также на мероприятии были замечены Варвара Шмыкова и Ирина Носова из сериала «Чики», режиссер Резо Гигинеишвили, Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт, Светлана Камынина, Алена Свиридова, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Алена Чехова и другие.

Фото: StarFace

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