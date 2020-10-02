Снигирь появилась на открытии ММКФ с Цыгановым, а Боярская — в необычном наряде

По красной дорожке прошлись многие знаменитости, в числе которых были Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, редко выходящие в свет вместе. Более того, предпочитающая скромные наряды актриса на этот раз была в ярком платье с глубоким декольте.

Елизавета Боярская появилась на церемонии открытия без супруга Максима Матвеева и позировала фотографам в нобычном черно-белом кружевном наряде от дизайнера Ульяны Сергеенко и с крупной золотой сережкой в одном ухе.