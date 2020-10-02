Снигирь появилась на открытии ММКФ с Цыгановым, а Боярская — в необычном наряде
Фото: Starface
По красной дорожке прошлись многие знаменитости, в числе которых были Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, редко выходящие в свет вместе. Более того, предпочитающая скромные наряды актриса на этот раз была в ярком платье с глубоким декольте.
Елизавета Боярская появилась на церемонии открытия без супруга Максима Матвеева и позировала фотографам в нобычном черно-белом кружевном наряде от дизайнера Ульяны Сергеенко и с крупной золотой сережкой в одном ухе.
Фото: Starface
Эффектно выглядела Оксана Акиньшина, облачившаяся в стильный и лаконичный черный комбинезон с дерзким декольте. Завершали образ лодочки на каблуках и зачесанные назад волосы.
Фото: Starface
Софья Эрнст, недавно в третий раз ставшая мамой, выбрала для появления на открытии ММКФ серебристое платье с открытыми плечами, которое дополнила сверкающими украшениями.
Фото: Starface
Также по красной дорожке прошлись Марина Зудина, Дарья Повереннова, Олеся Судзиловская, Мария Кожевникова, Ольга Кабо, Анна Снаткина и многие другие знаменитости.
Ведущим церемонии стал Алексей Агранович. В начале выступил помощник президента РФ Владимир Мединский, зачитавший приветственное слово от президента РФ Владимира Путина. «Отрадно, что непростая эпидемиологическая ситуация не смогла помешать вам встретиться в Москве и, как и прежде, пообщаться в теплой, неформальной обстановке, обменяться творческими планами и замыслами, а главное, познакомиться с новыми работами российских и зарубежных режиссеров, актеров, сценаристов, художников. Ведь Московский фестиваль по праву славится замечательными традициями гостеприимства и радушия, богатой и насыщенной программой, в которой представлены фильмы самых разных жанров, школ и направлений. И конечно, фестиваль всегда зажигает новые звезды и дарит всем неожиданные и приятные сюрпризы», — отметил в своем приветствии глава государства.
Фото: Пресс-служба
На церемонии был вручен спецприз фестиваля за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского, который достался народной артистке РСФСР Светлане Крючковой. Фильмом открытия стала историческая мелодрама «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина.
Фото: Пресс-служба
Жюри основного конкурса Московского кинофестиваля в этом году возглавил продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов. Помогать выбирать лучшие фильмы ему будут актриса Марина Александрова, продюсер Александр Йордаческу, кинокритик Брайан Вайнер и писатель Махмуд Солиман. Всего в основном конкурсе ММКФ участвуют 13 картин из десяти стран мира.
_Фото: starface, пресс-служба__
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