Самбурская в бархате и с алыми губами, Бондарчук в сари и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Пресс-служба
Знаменитости и представители светской Москвы собрались в гастрономическом ателье Sartoria Lamberti, в котором основательница модного шоурума «Ли-Лу» и PR-агентства Live Оксана Бондаренко провела рождественский ужин. Настасья Самбурская появилась на мероприятии в стильном бархатном костюме с широкими брюками, который дополнила широким кожаным поясом.
Светлана Бондарчук
Известной журналистке, блогеру и модели Светлане Бондарчук 17 декабря исполнилось 52 года. В честь дня рождения именинница опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в индийском сари.
Пелагея
Певица Пелагея похвасталась в Instagram элегантным и одновременно соблазнительным образом. Артистка позировала в мини-платье-смокинге, подчеркнувшем ее стройные и бесконечные ноги, а также тонкую талию. Стилисты сделали Пелагее укладку в стиле голливудских див 60-х годов.
Мария Михалкова-Кончаловская
21-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского снялась в своей первой фотосессии для глянцевого журнала. Для декабрьского номера одного из изданий Мария Михалкова-Кончаловская позировала в золотом мини-платье и серебряных сапогах на каблуках. Праздничное настроение добавили сверкающий диско-шар и яркий макияж.
Юлия Савичева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Большой концерт с участием звезд российской эстрады ждет зрителей Music Box в новогоднюю ночь. На съемки концерта «Золотой хит» собрались Инна Маликова, Анжелика Агурбаш, Валерий Леонтьев, Юлия Савичева, Диана Гурцкая, Денис Клявер и другие. Юлия Савичева появилась в элегантном серебряном платье на тонких бретельках с разрезом и черных лодочках.
Лада Дэнс
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В Rose Bar Crocus City прошла презентация нового музыкального лейбла BIM Music. Лада Дэнс появилась на мероприятии в топе с глубоким декольте, мини-шортах и длинном пиджаке. Завершали образ эффектный золотой пояс и ботильоны с острыми мысами.
Ирина Горбачева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ирина Горбачева на минувшей неделе не раз выходила в свет, публиковала эффектные фото и выглядела при этом стильно и круто.
Наталья Земцова
Фото: Пресс-служба
На минувшей неделе состоялась премьера фильма «Реальные пацаны против зомби». Одной из самых ярких девушек мероприятия стала Наталья Земцова. Стильный и лаконичный брючный костюм актриса дополнила массивной цепью на шее и маленькой золотой сумочкой.
Зоя Бербер
Фото: Пресс-служба
Исполнительница главной роли в том же фильме Зоя Бербер появилась на премьере в необычном наряде — строгое и одновременно игривое асимметричное платье с прозрачным верхом.
Ксения Собчак
Ксения Собчак снова произвела впечатление на своих подписчиков, опубликовав новый элегантный и женственный образ в своем блоге. В ее Instagram появился пост, в котором она примерила элегантный костюм, пошитый из кожи коричневого цвета, с черными ботинками классического фасона. Образ завершает накинутое на плечи белое пальто.
Княгиня Шарлен
Фото: Eastnews
Княгиня Шарлен продемонстрировала новую дерзкую стрижку во время выхода в свет с мужем, князем Альбером и шестилетним сыном Жаком. Они появились вместе на рождественской ярмарке в Монако. Шарлен нарядилась в черную водолазку с блестками и куртку с эффектным принтом. Завершала образ маска с блестками (необходимый атрибут во время пандемии коронавируса) и крупные необычные золотые серьги.
Анна Чурина
Фото: Пресс-служба
Журнал «Кинорепортер» подвел итоги 2020 года в области кино и телевидения. В числе лауреатов и гостей церемонии вручения премии были: Виктория Исакова, Дарья Повереннова, Александр Петров, Стася Милославская, Алексей Гуськов, Варвара Шмыкова, Анна Чурина, Елена Захарова и многие другие. Анна Чурова позировала фотографам в серебристом платье-бюстье.
Ирина Гринева
Фото: Пресс-служба
Ирина Гринева на том же мероприятии была похожа на статуэтку, подчеркнув стройную фигуру шелковым платьем изумрудного оттенка.
Яна Кошкина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Яна Кошкина по традиции выбрала соблазнительный и провокационный наряд. Белое мини-платье с глубоким декольте и перьями на подоле она дополнила ярко-красным клатчем и туфлями в тон.
Фото: пресс-служба, instagram, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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