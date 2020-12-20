Самбурская в бархате и с алыми губами, Бондарчук в сари и другие яркие образы звезд за неделю

Княгиня Шарлен продемонстрировала новую дерзкую стрижку во время выхода в свет с мужем, князем Альбером и шестилетним сыном Жаком. Они появились вместе на рождественской ярмарке в Монако. Шарлен нарядилась в черную водолазку с блестками и куртку с эффектным принтом. Завершала образ маска с блестками (необходимый атрибут во время пандемии коронавируса) и крупные необычные золотые серьги.

Анна Чурина