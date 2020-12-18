Подольская, Пресняков, Смехова и другие зажгли на дне рождения Бондарчук в индийском стиле
Фото: Instagram
В честь дня рождения Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в индийском сари. «С днем рождения меня! Жить! Любить! И наслаждаться каждым днем! Желаю я нам всем», — написала именинница.
Вечеринку в индийском стиле Светлана устроила в одном из столичных клубов. Перед гостями она появилась не только в сари, но и в коротком блестящем платье и с яркими перьями на голове.
В числе гостей вечеринки были Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Алика Смехова, Нино Нинидзе, Яна Рудковская, Виктория Шелягова, Снежана Георгиева и многие другие.
Завершилось торжество традиционным эффектным выносом праздничного торта, который был сделан в виде земного шара, — в честь нового YouTube-шоу именинницы «Света вокруг света».
Фото: Instagram
Больше фотографий с вечеринки по случаю дня рождения Светланы Бондарчук смотрите в нашей галерее.
Фото: instagram
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