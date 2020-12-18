Савичева в сверкающем платье, Вебер в белом костюме и другие звезды на концерте «Золотой Хит»

Большой концерт с участием звезд российской эстрады ждет зрителей Music Box в новогоднюю ночь. На съемки концерта «Золотой хит» собрались Инна Маликова, Анжелика Агурбаш, Валерий Леонтьев, Юлия Савичева, Диана Гурцкая, Денис Клявер и другие.