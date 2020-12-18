Савичева в сверкающем платье, Вебер в белом костюме и другие звезды на концерте «Золотой Хит»
Большой концерт с участием звезд российской эстрады ждет зрителей Music Box в новогоднюю ночь. На съемки концерта «Золотой хит» собрались Инна Маликова, Анжелика Агурбаш, Валерий Леонтьев, Юлия Савичева, Диана Гурцкая, Денис Клявер и другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Савичева появилась в элегантном серебряном платье на тонких бретельках с разрезом и черных лодочках. Элегантный белый костюм выбрала для съемок бывшая участница группы «Тутси» Анна Вебер.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анжелика Агурбаш тоже появилась в белом — певица примерила пышное платье, на которое накинула белоснежный жакет, и дополнила образ черной шляпкой с вуалью.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Прозрачное розовое платье и золотые сапожки для концерта выбрала Диана Гурцкая.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Необычный наряд, состоящий из золотого брючного костюма и черных босоножек на каблуке, примерила Юлия Беретта.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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