«Шокируете красотой»: Пелагея в платье-смокинге похвасталась бесконечными ногами

«Поздравляем и желаем...», «Нельзя быть такой красивой», «Пелагея, вы шокируете своей красотой», «Поля! Вы слишком огненная!», «Поздравляю! И желаю самого достойного, самого любящего, самого верного и ответственного», «Бывает же такое и красота, и талант!», «Мама дорогая!», «Шикарная!», «Поздравляю, Поля! Впереди только лучшее, интересное, достойное!», — поддержали певицу в комментариях.

Пелагея заявила о расставании с Иваном Телегиным в конце 2019 года. К тому времени они уже несколько месяцев не жили вместе. Она понадеялась, что развод пройдет быстро и тихо, но случилось все наоборот. Целый год экс-супруги не могли достичь договоренностей о разделе имущества, опеке над дочкой и размере алиментов.

Неделю назад стало известно, что Телегин и Пелагея стали свободными людьми. Фактически их брак продержался всего три года. Иван будет платить дочери Таисии алименты в размере 25% от дохода. Но поступать они будут на счет девочки, которым она сможет воспользоваться только после совершеннолетия. А пока Пелагея взяла обязательства по обеспечению ребенка полностью на себя.