Смело! 42-летняя княгиня Монако Шарлен побрила голову и показала дерзкий ирокез
Фото: Eastnews
Княгиня Шарлен продемонстрировала новую дерзкую стрижку во время выхода в свет с мужем, князем Альбером и шестилетним сыном Жаком. Они появились вместе на рождественской ярмарке в Монако. Шарлен нарядилась в черную водолазку с блестками и куртку с эффектным принтом. Завершала образ маска с блестками (необходимый атрибут во время пандемии коронавируса) и крупные необычные золотые серьги.
Фото: Eastnews
Конечно, больше всего внимание общественности привлекла новая стрижка княгини. Шарлен сбрила волосы по бокам головы и щеголяла ирокезом. Выглядела она как настоящая панк или рок-звезда!
Фото: Eastnews
Напомним, Шарлен Уиттсток — профессиональная пловчиха, и даже завершив спортивную карьеру, она не перестала любить это занятие, потому неудивительно, что ее фигура до сих пор вызывает восхищение. Как, впрочем, и ее красота, поддержание которой она доверила косметологам: мезотерапия, уколы красоты, плазмолифтинг — эти процедуры присутствуют в арсенале антиэйдж-стратегии княгини, и в этом уж точно нет ничего зазорного.
Князь Монако Альбер II всегда любил красивых женщин и славился своими многочисленными романами. В 2011 году он женился на эффектной блондинке с фарфоровой кожей Шарлин Уиттсток, родившей ему двоих детей.
Фото: eastnews
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