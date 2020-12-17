Смело! 42-летняя княгиня Монако Шарлен побрила голову и показала дерзкий ирокез

Напомним, Шарлен Уиттсток — профессиональная пловчиха, и даже завершив спортивную карьеру, она не перестала любить это занятие, потому неудивительно, что ее фигура до сих пор вызывает восхищение. Как, впрочем, и ее красота, поддержание которой она доверила косметологам: мезотерапия, уколы красоты, плазмолифтинг — эти процедуры присутствуют в арсенале антиэйдж-стратегии княгини, и в этом уж точно нет ничего зазорного.

Князь Монако Альбер II всегда любил красивых женщин и славился своими многочисленными романами. В 2011 году он женился на эффектной блондинке с фарфоровой кожей Шарлин Уиттсток, родившей ему двоих детей.