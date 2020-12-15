Самбурская в бархатном костюме, Аскери в корсете и другие на рождественском приеме
Фото: Пресс-служба
Мероприятие посетили Настасья Самбурская, Кристина Левиева, Мария Федорова, Ксения Соловьева, Екатерина Мухина, Вадим Верник, Ясмина Муратович, генеральный консул Италии в России Франческо Форте и многие другие.
Настасья Самбурская появилась на мероприятии в стильном бархатном костюме с широкими брюками, который дополнила широким кожаным поясом. Ясмина Муратович позировала фотографам в элегантном длинном платье с кружевными вставками.
Фото: Пресс-служба
Полина Аскери выбрала скромное черное платье с рукавами-фонариками, а подчеркнуть фигуру и добавить образу пикантности решила с помощью контрастного белого корсетного пояса.
Фото: Пресс-служба
Атмосфера в Sartoria Lamberti Уиллиама Ламберти и Алексея Алекминского царила новогодняя, гости фотографировались и делились планами на 2021-й. «Мы хотим быть первыми, кто поздравит вас с новогодними праздниками, пожелать, чтобы в наступающем году все были здоровы, все было хорошо у всех, и чтобы мы все были счастливы», — сказала Оксана Бондаренко.
Завершился рождественский ужин новогодним сюрпризом — подачей десерта «Послание из детства» — мандарин, пряничный бисквит с еловой корой, мусс с шампанским и глазурь Киндер-сюрприз с взрывной карамелью. В завершение каждого без исключения ждал новогодний подарок — эксклюзивная футболка Subterranei и Алины Цыгановой.
Фото: пресс-служба
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