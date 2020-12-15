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Самбурская в бархатном костюме, Аскери в корсете и другие на рождественском приеме

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Натасья Самбурская

Фото: Пресс-служба

Знаменитости и представители светской Москвы собрались в гастрономическом ателье Sartoria Lamberti, в котором основательница модного шоурума «Ли-Лу» и PR-агентства Live Оксана Бондаренко провела рождественский ужин.

Мероприятие посетили Настасья Самбурская, Кристина Левиева, Мария Федорова, Ксения Соловьева, Екатерина Мухина, Вадим Верник, Ясмина Муратович, генеральный консул Италии в России Франческо Форте и многие другие.

Настасья Самбурская появилась на мероприятии в стильном бархатном костюме с широкими брюками, который дополнила широким кожаным поясом. Ясмина Муратович позировала фотографам в элегантном длинном платье с кружевными вставками.

Ясмина Муратович

Фото: Пресс-служба

Полина Аскери выбрала скромное черное платье с рукавами-фонариками, а подчеркнуть фигуру и добавить образу пикантности решила с помощью контрастного белого корсетного пояса.

Полина Аскери

Фото: Пресс-служба

Атмосфера в Sartoria Lamberti Уиллиама Ламберти и Алексея Алекминского царила новогодняя, гости фотографировались и делились планами на 2021-й. «Мы хотим быть первыми, кто поздравит вас с новогодними праздниками, пожелать, чтобы в наступающем году все были здоровы, все было хорошо у всех, и чтобы мы все были счастливы», — сказала Оксана Бондаренко.

Завершился рождественский ужин новогодним сюрпризом — подачей десерта «Послание из детства» — мандарин, пряничный бисквит с еловой корой, мусс с шампанским и глазурь Киндер-сюрприз с взрывной карамелью. В завершение каждого без исключения ждал новогодний подарок — эксклюзивная футболка Subterranei и Алины Цыгановой.

Фото: пресс-служба

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