Самбурская в бархатном костюме, Аскери в корсете и другие на рождественском приеме

Атмосфера в Sartoria Lamberti Уиллиама Ламберти и Алексея Алекминского царила новогодняя, гости фотографировались и делились планами на 2021-й. «Мы хотим быть первыми, кто поздравит вас с новогодними праздниками, пожелать, чтобы в наступающем году все были здоровы, все было хорошо у всех, и чтобы мы все были счастливы», — сказала Оксана Бондаренко.

Завершился рождественский ужин новогодним сюрпризом — подачей десерта «Послание из детства» — мандарин, пряничный бисквит с еловой корой, мусс с шампанским и глазурь Киндер-сюрприз с взрывной карамелью. В завершение каждого без исключения ждал новогодний подарок — эксклюзивная футболка Subterranei и Алины Цыгановой.