Золотое мини-платье и серебряные сапоги: дочь Толкалиной впервые снялась для обложки журнала

Для декабрьского номера одного из изданий Мария Михалкова-Кончаловская позировала в золотом мини-платье и серебряных сапогах на каблуках. Праздничное настроение добавили сверкающий диско-шар и яркий макияж. «Моя первая публикация в журнале! From Russia With Love @frwlmagazine В качестве модели, я имею в виду. Ааааааааа! Можно сказать, я перешагнула важный рубеж», — написала она в Instagram.