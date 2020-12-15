Золотое мини-платье и серебряные сапоги: дочь Толкалиной впервые снялась для обложки журнала
Фото: Instagram Марии Михалковой-Кончаловской
Для декабрьского номера одного из изданий Мария Михалкова-Кончаловская позировала в золотом мини-платье и серебряных сапогах на каблуках. Праздничное настроение добавили сверкающий диско-шар и яркий макияж. «Моя первая публикация в журнале! From Russia With Love @frwlmagazine В качестве модели, я имею в виду. Ааааааааа! Можно сказать, я перешагнула важный рубеж», — написала она в Instagram.
Фолловеров Марии ее новая фотосессия не оставила равнодушными. «Огонь», «Не узнать», «Дива!», «Вот это красотка! Поздравляю!», «Очень красиво, легко, воздушно. Поздравляем», «Это только начало», «Здорово! Вам очень идет», «Сапожки огонь», «Эффектно», «Новогоднее настроение, класс», «Отличное начало», «Мария, ну как хороша!», — пишут они в комментариях.
Напомним, недавно популярная актриса Любовь Толкалина и ее 21-летняя дочь Мария Михалкова-Кончаловская оказались в центре внимания после совместного выхода в свет. Вместе они появились на церемонии закрытия 42-го Московского международного кинофестиваля. Мария с годами стала настоящей красавицей, недавно вышла замуж, увлекается искусством, татуировками и здоровым образом жизни.
Фото и видео: Instagram, пресс-служба
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