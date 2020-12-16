Бербер в платье-костюме, рыжая Самбурская и другие на премьере «Реальные пацаны против зомби»
Фото: Пресс-служба
15 декабря состоялась премьера фильма «Реальные пацаны» в киноцентре «Октябрь». На показ собрались звездные гости, среди которых исполнители главных ролей — Николай Наумов, Зоя Бербер, Владимир Селиванов, Марина Федункив, Валентина Мазунина.
На премьере появились Настасья Самбурская, звезда сериала «Физрук» Полина Гренц со своим возлюбленным Дмитрием Сотниченко, Эвелина Бледанс, Niletto и другие. Музыкальным гостем стал рэпер Баста.
Исполнительница главной роли Зоя Бербер появилась в необычном наряде — строгий юбочный костюм с правой стороны превратился в элегантное платье с прозрачным верхом. Бербер пришла на премьеру вместе с продюсером фильма Александром Синегузовым, несмотря на то, что недавно пара объявила о расставании.
Фото: Пресс-служба
Шикарная Настасья Самбурская пришла на мероприятия с рыжими волосами, уложенными в «голливудские локоны» и в интересном винтажном образе — прозрачном свитере с горлом, кожаном пиджаке и джинсах с высокой талией.
Фото: Пресс-служба
Участницы шоу «Пацанки» появились на премьере почти полным составом, в ярких провокационных нарядах, и позировали перед фотографами.
Фото: Пресс-служба
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц посетила показ фильма вместе со своим возлюбленным Дмитрием Сотниченко. Полина примерила интересную клетчатую юбку, объемный светлый свитер и высокие черные ботфорты. С макияжем и прической Полина экспериментировать не стала, и предпочла мягкую укладку и нейтральный макияж. На премьере Полина и Дмитрий держались за руки.
Фото: Пресс-служба
Эвелина Бледанс пришла в элегантном длинном черном платье с розовым цветочным принтом, и позировала вместе с одним из главных героев фильма, Владимиром Селивановым.
Фото: Пресс-служба
Баста, который является создателем заглавной композиции к фильму, традиционно выбрал спортивный стиль — примерил темные брюки с синей худи и черной кепкой.
Фото: Пресс-служба
Фильм «Реальные пацаны против зомби» иронично отражает нынешние реалии — по сюжету в Пермь привезли древний коми-пермяцкий вирус, который быстро распространяется и превращает жителей в зомби. Пока город оцеплен военными, а ученые разрабатывают спасительную вакцину, герои продолжают жить своей жизнью, заниматься бизнесом и бороться с зомби своими силами.
Фильм выходит на экраны 17 декабря.
Фото: Пресс-служба, видео: Instagram Зои Бербер
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