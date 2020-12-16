Бербер в платье-костюме, рыжая Самбурская и другие на премьере «Реальные пацаны против зомби»

15 декабря состоялась премьера фильма «Реальные пацаны» в киноцентре «Октябрь». На показ собрались звездные гости, среди которых исполнители главных ролей — Николай Наумов, Зоя Бербер, Владимир Селиванов, Марина Федункив, Валентина Мазунина.

На премьере появились Настасья Самбурская, звезда сериала «Физрук» Полина Гренц со своим возлюбленным Дмитрием Сотниченко, Эвелина Бледанс, Niletto и другие. Музыкальным гостем стал рэпер Баста.

Исполнительница главной роли Зоя Бербер появилась в необычном наряде — строгий юбочный костюм с правой стороны превратился в элегантное платье с прозрачным верхом. Бербер пришла на премьеру вместе с продюсером фильма Александром Синегузовым, несмотря на то, что недавно пара объявила о расставании.