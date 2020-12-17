Барановская с аппетитным декольте, Лада Дэнс в мини и другие на музыкальной презентации

Основательницы музыкального лейбла BIM Music Елена Боска и IVKA представили гостям мероприятия новых молодых и талантливых артистов, в числе которых Zharova, Kunov, Kitjah, Máscho, Stells и многие другие. Поддержать начинающих исполнителей пришли звезды шоу-бизнеса. В эффектных образах фотографам на мероприятии позировали Юлия Барановская, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Лада Дэнс, Маша Вебер, Яна Кошкина, Анатолий Цой, Марина Федункив, Гоша Куценко и не только.

Юлия Барановская продемонстрировала аппетитный бюст в дерзком топе, а выглядела в целом скромно и строго благодаря объемному брючному серому костюму. Завершали образ укладка с эффектом мокрых волос и крупные блестящие серьги.