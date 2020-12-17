Барановская с аппетитным декольте, Лада Дэнс в мини и другие на музыкальной презентации
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Основательницы музыкального лейбла BIM Music Елена Боска и IVKA представили гостям мероприятия новых молодых и талантливых артистов, в числе которых Zharova, Kunov, Kitjah, Máscho, Stells и многие другие. Поддержать начинающих исполнителей пришли звезды шоу-бизнеса. В эффектных образах фотографам на мероприятии позировали Юлия Барановская, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Лада Дэнс, Маша Вебер, Яна Кошкина, Анатолий Цой, Марина Федункив, Гоша Куценко и не только.
Юлия Барановская продемонстрировала аппетитный бюст в дерзком топе, а выглядела в целом скромно и строго благодаря объемному брючному серому костюму. Завершали образ укладка с эффектом мокрых волос и крупные блестящие серьги.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лада Дэнс появилась на презентации в топе с глубоким декольте, мини-шортах и длинном пиджаке. Завершали образ эффектный золотой пояс и ботильоны с острыми мысами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Яна Кошкина по традиции выбрала соблазнительный провокационный наряд. Белое мини-платье с глубоким декольте и перьями на подоле она дополнила ярко-красным клатчем и туфлями в тон.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На фоне других знаменитостей отличились Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Артисты облачились в уютные, похожие на домашние, наряды.
Больше гостей презентации нового музыкального лейбла BIM Music — в нашей галерее.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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