Пегова, Нетребко и еще 10 самых красивых знаменитостей с аппетитными формами
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Ирина Пегова
Фото: Starface
Главная plus-size-секс-бомба в России Ирина Пегова, в отличие от западных моделей и актрис, своими пышными формами публично не так уж и гордится. И зря! Мы абсолютно уверены, что миллионы мужчин, смотря на Ирину, теряют голову и от всего сердца советуют ей не худеть. Сама актриса тем временем регулярно занимается в зале, на отдыхе увлекается длительными пешими прогулками, а недавно удивила поклонников тем, как похудела. Впрочем, женственные формы Пеговой никуда не делись.
Анна Нетребко
Фото: Starface
Шикарная женщина и талантливая певица Анна Нетребко не стремится быть худой и соответствовать модельным стандартам. Недавно оперная дива опубликовала в Instagram ролик, в котором женщина с пышными формами исполняет танец живота, и призвала всех пышек любить свое тело.
Эшли Грэм
Фото: Global Look Press / face to face
Plus-size-модель Эшли Грэм не ограничивается съемками в рекламе и участием в модных показах. Эшли пропагандирует бодипозитив, пишет на эту тему книги и пытается доказать всему миру, что девушки в «тяжелом весе» привлекательны, сексуальны, успешны и не должны изнурять себя диетами в погоне за мнимым идеалом. Сейчас Эшли ждет первенца и с удовольствием демонстрирует всем, как меняется ее тело.
Рианна
Фото: Getty
После того, как несколько лет назад Рианна заметно поправилась, одни поклонники начали ее осуждать и советовали вернуться к прежним формам, а другие, напротив, решили, что теперь звезда выглядит более женственно и сексуально. Сама она не переживает из-за того, что больше не соответствует модельным стандартам. Певица регулярно демонстрирует пышные формы на красных дорожках, в соцсетях и в рекламных кампаниях нижнего белья, которая сама и выпускает для таких же, как она — раскрепощенных, сексуальных и уверенных в себе.
Кристина Агилера
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Кристина Агилера тоже перестала быть миниатюрной красоткой с точеной фигурой. Долгое время певица отчаянно боролась с собственным телом, сидела на диетах, занималась в спортзале до изнеможения, а потом... полюбила свои пышные формы и заявила, что чувствует себя настоящей женщиной — прекрасной и уверенной в себе.
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Седокова постоянно рассуждает о том, насколько худой и стройной должна быть идеальная красотка. Сама певица заявляет, что гордится своими пышными формами, не собирается изматывать себя диетами и... прятать свою красоту под одеждой.
Анфиса Чехова
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Анфиса Чехова регулярно тренируется, придерживается здорового питания и при этом быть худышкой совершенно не стремится. Телеведущая прекрасно чувствует себя в своем весе и гордится женственными формами. Впрочем, от сахара и некоторых других продуктов Анфиса все же отказалась: «Я не сторонница диет с похудательной целью! Но, я придерживаюсь все-таки определенного питания, не насилуя свой организм, не запрещая ему, не наступая на горло своей гастрономической песне! Питание мое интуитивное и правильное конкретно для меня, не для кого-то другого, а именно для меня! Ну, есть, конечно, какие-то вещи, которые я рекомендовала бы исключить всем: сахар, дрожжи, консерванты, газировку, жаренное во фритюре и т.д. НО! Ничего из вышеперечисленого я себе не запрещаю! Я просто не хочу этих вещей! Вкус сахара теперь, после года как я от него отказалась, кажется мне ужасно приторным, а головная боль после куска торта, такая...что я прямо слышу, как мой организм кричит мне: Неееееееет».
Ким Кардашьян
Фото: Getty
Одной из ярких обладательниц фигуры типа «песочные часы» является звезда реалити Ким Кардашьян. И если с размером пятой точки Ким явно переборщила (в том, что она прибегала к помощи пластических хирургов для ее увеличения, уже мало кто сомневается), то в остальном природа наградила ее очень женственными и привлекательными формами.
Сальма Хайек
Фото: Eastnews
Сальме Хайек прошлой осенью исполнится 53 года, она по-прежнему является одной из самых соблазнительных актрис в мире. В чем секрет? Сальма знает, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки, не мучает себя диетами и гордится женственным формами.
Анна Семенович
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович является одной из самых ярких обладательниц пышным форм в российском шоу-бизнесе. Правда, недавно певица призналась, что ей пришлось уменьшить грудь из-за болезни.
Лолита Милявская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Global Look Press / face to face
Звезду сериала «Безумцы» Кристину Хендрикс многие называю рыжеволосой Мэрилин Монро. В том числе за ее женственные формы и стиль.
Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, starface, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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