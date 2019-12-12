Постройневшая Ирина Пегова показала, как в спортзале добивается идеальной фигуры
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ирина Пегова опубликовала в Instagram видео, в котором показала, как много ей приходится трудиться, чтобы быть стройной. Актриса, сильно похудевшая за последний год, доказала, что спорт стал неотъемлемой частью ее жизни.
Ирина активно занимается везде — в перерывах между съемками и даже в отпуске. Если актрисе не удается по разным причинам посетить спортзал, то она использует все возможности, чтобы двигаться. Так, во время отдыха в Ницце Ирина Пегова каталась на велосипеде, во время отдыха на Средиземном море она устраивала длительные пешие прогулки.
Поклонники Ирины отмечают, что сейчас она находится в отличной форме и засыпают ее комментариями, отмечая, что она прекрасна своей натуральной красотой.
А вам нравится Ирина?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!