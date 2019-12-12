Постройневшая Ирина Пегова показала, как в спортзале добивается идеальной фигуры

Ирина активно занимается везде — в перерывах между съемками и даже в отпуске. Если актрисе не удается по разным причинам посетить спортзал, то она использует все возможности, чтобы двигаться. Так, во время отдыха в Ницце Ирина Пегова каталась на велосипеде, во время отдыха на Средиземном море она устраивала длительные пешие прогулки.