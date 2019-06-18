«Любите свое тело»: Анна Нетребко посоветовала женщинам не стесняться своих пышных форм

Многие подписчики, по непонятным причинам, подумали, что танцует сама Анна, хотя девушка в видео совсем на нее не похожа.

«Восторг»,

«Анна вы прекрасны», - написали они.

«спасибо, но это не я... нету ни габаритов ни мастерства, лишь восхищение», - ответила Нетребко (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена. — прим. ред.)..