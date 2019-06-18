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«Любите свое тело»: Анна Нетребко посоветовала женщинам не стесняться своих пышных форм

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Слайд, который
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Анна Нетребко

Фото: Instagram
А опубликованный оперной дивой ролик вызвал восторги у ее подписчиков.

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала в Instagram видеоролик, в котором женщина с выдающимися формами виртуозно исполняет танец живота.

«Любите своё тело. Хорошего дня», - написала оперная дива.

Ролик, опубликованный в Instagram Анны Нетребко

Многие подписчики, по непонятным причинам, подумали, что танцует сама Анна, хотя девушка в видео совсем на нее не похожа.

«Восторг»,

«Анна вы прекрасны», - написали они.

«спасибо, но это не я... нету ни габаритов ни мастерства, лишь восхищение», - ответила Нетребко (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена. — прим. ред.)..

Анна с сыном на тракторе

Другие ее фолловеры отметили, что у Анны свой талант: «Бог одарил вас невероятным голосом».

Недавно Анна Нетребко поделилась с подписчиками фотографией, на которой показала свои невероятно стройные ноги.

А вам нравится танец живота?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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