«Любите свое тело»: Анна Нетребко посоветовала женщинам не стесняться своих пышных форм

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала в Instagram видеоролик, в котором женщина с выдающимися формами виртуозно исполняет танец живота.
«Любите своё тело. Хорошего дня», - написала оперная дива.
Многие подписчики, по непонятным причинам, подумали, что танцует сама Анна, хотя девушка в видео совсем на нее не похожа.
«Восторг»,
«Анна вы прекрасны», - написали они.
«спасибо, но это не я... нету ни габаритов ни мастерства, лишь восхищение», - ответила Нетребко (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена. — прим. ред.)..
Другие ее фолловеры отметили, что у Анны свой талант: «Бог одарил вас невероятным голосом».
Недавно Анна Нетребко поделилась с подписчиками фотографией, на которой показала свои невероятно стройные ноги.
А вам нравится танец живота?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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