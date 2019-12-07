Поклонники не узнали похудевшую Ирину Пегову в стильном платье и туфлях на шпильках: «Вот это красотка!»

«Ирочка, какая вы красавица. Всегда беру с вас пример и мотивацию», «Ирина! Вы очень красивая. Очень стильно одеваетесь», «Ирочка, очень идет яркий макияж! Браво!», «Ириночка, вы прекрасно выглядите, красотка! Тоже хочу так похудеть», «Вы супер, я вас даже не узнала красотка», — написали поклонники актрисы.

В последнее время Ирина Пегова не устает удивлять фолловерам своими необычными образами. Недавно актриса закончила играть в новом фильме. Съемки проходили в Крыму. Из рабочей командировки Ирина Пегова делилась с подписчиками нарядами, которые ей подбирали костюмеры. Так, один раз она предстала в длинном платье, с черными волосами и крупными украшениями. А в другой раз показала, как она выглядела в золотом коротком наряде и золотом же тюрбане.