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Поклонники не узнали похудевшую Ирину Пегову в стильном платье и туфлях на шпильках: «Вот это красотка!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Пегова

Фото: Instagram

Актрисы вышла в свет во впечатляющем образе.

Ирина Пегова в Instagram рассказала подписчикам, что побывала на благотворительном вечере. Для него актриса выбрала элегантный и в то же время яркий наряд: черное платье с пышной юбкой, поясом и длиной выше колена и серебристые туфли на высоком каблуке. Завершили образ яркий макияж и украшения — серьги и браслет с жемчугом, тонкая цепочка с изящным кулоном, крупная брошь и «золотой» клатч.

«"Екатерининская Ассамблея" собрала для нашего фонда "Жизнь в движении" рекордную сумму — 86,5 миллионов рублей! Эти (не побоюсь этого слова) Широкие Люди, бизнесмены девятый год подряд на конкурсной основе выбирают один благотворительный фонд и для него устраивают ужин с аукционом, лотереей (именно с целью сбора средств для фонда)! Женя Миронов, Наташа Шагинян я рада за ваших детей-подопечных, которым вы сможете помочь еще больше! Это впечатляет и оставляет надежду, что есть еще люди с большой буквы!», — поделилась радостью Ирина.

Фото: Instagram

«Ирочка, какая вы красавица. Всегда беру с вас пример и мотивацию», «Ирина! Вы очень красивая. Очень стильно одеваетесь», «Ирочка, очень идет яркий макияж! Браво!», «Ириночка, вы прекрасно выглядите, красотка! Тоже хочу так похудеть», «Вы супер, я вас даже не узнала красотка», — написали поклонники актрисы.

В последнее время Ирина Пегова не устает удивлять фолловерам своими необычными образами. Недавно актриса закончила играть в новом фильме. Съемки проходили в Крыму. Из рабочей командировки Ирина Пегова делилась с подписчиками нарядами, которые ей подбирали костюмеры. Так, один раз она предстала в длинном платье, с черными волосами и крупными украшениями. А в другой раз показала, как она выглядела в золотом коротком наряде и золотом же тюрбане.

Фото и видео: Instagram

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