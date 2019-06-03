«Сайз+ приветствует вас»: 55-летняя Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Популярная певица Лолита Милявская вне зависимости от своего возраста и веса всегда привлекала внимание мужчин. Возможно, все дело — в харизме и самоиронии?

«Сайз+ приветствует Вас», — написала звезда под видео, в котором демонстрирует фигуру в купальнике.