«Сайз+ приветствует вас»: 55-летняя Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Популярная певица Лолита Милявская вне зависимости от своего возраста и веса всегда привлекала внимание мужчин. Возможно, все дело — в харизме и самоиронии?
«Сайз+ приветствует Вас», — написала звезда под видео, в котором демонстрирует фигуру в купальнике.
Бедра Лолита предпочла оставить за кадром, зато показала мужа. «Это — сайз-минус. Вернемся к сайз-плюс», — шутит она.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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