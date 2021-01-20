От участницы скандального реалити «Дом-2» до звезды шоу-бизнеса: эволюция Ольги Бузовой

Теперь Ольга Бузова гордится тем, что прошлым летом наконец купила себе первую собственную квартиру стоимостью 120 миллионов рублей. «Да, кому-то это покажется смешно, ну купила квартиру и что такого... Но для меня это целое событие. Первые большие накопления я потратила на покупку жилья маме, помогала родным, да и вообще затрат у меня много, вы знаете... Но именно такая масштабная покупка — впервые! И я знаю, что будет больше! Больше квартира, лучше машина, дом, дай Бог. Но это первое мое гнездышко, которое я сама приобрела, ни рубля ни у кого не взяв», — заявила поющая телеведущая (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены). Бузова не скрывает того, что путь к приобретению собственного жилья был долог и тернист: «Я не знаю даже, как передать эмоции, которые меня переполняют. Пишу сейчас этот текст с замиранием сердца. Я сама, девочка, которая когда-то выживала на 500 рублей, не стыдясь даже мыть лестничные пролеты... Купила себе квартиру мечты».