От участницы скандального реалити «Дом-2» до звезды шоу-бизнеса: эволюция Ольги Бузовой
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ольга родилась в Ленинграде в семье военнослужащего Игоря Дмитриевича Бузова и стоматолога Ирины Александровны Бузовой.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
В 2002 году она окончила школу в Санкт-Петербурге и поступила на географический факультет СПбГУ, который едва не бросила из-за участия в скандальном реалити-шоу «Дом-2». По словам Ольги, ее больше интересовали слава и карьера в шоу-бизнесе, но мама на стояла на том, что высшее образование все же необходимо получить.
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Ольга Бузова стала одной из самых ярких участниц нашумевшего проекта, участники которого пытались построить романтические отношения на глазах у многомиллионной аудитории. Впоследствии прославившаяся на всю страну заняла место ведущей шоу, написала о себе и своей личной жизни несколько книг.
Фото: Eastnews
В 2012 году Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Спортсмен стал первым официальным супругом звезды реалити. Они прожили в браке меньше четырех лет и развелись 30 декабря 2016 года. Этот развод Ольга переживала очень тяжело: дала десятки интервью о распаде отношений, страдала, не скрывала свои переживания от публики и начала петь, в своих песнях высказывая все накипевшие чувства и мысли о горьком расставании.
Фото: Eastnews
После развода карьера Ольги, ставшей ролевой моделью для многих переживших тяжелое расставание женщин, резко пошла вверх. Прорывом был хит «Мало половин», в котором Бузова красноречиво спела о том, что открывает для себя «мир других мужчин».
Фото: Eastnews
Звезда «Дома-2» перекрасилась из блондинки в жгучую брюнетку, начала работать за десятерых, помимо творчества еще активнее занялась бизнесом, и вдруг поняла, как это здорово — быть самостоятельной и успешной женщиной, которая может делать все, что захочется.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Теперь Ольга Бузова гордится тем, что прошлым летом наконец купила себе первую собственную квартиру стоимостью 120 миллионов рублей. «Да, кому-то это покажется смешно, ну купила квартиру и что такого... Но для меня это целое событие. Первые большие накопления я потратила на покупку жилья маме, помогала родным, да и вообще затрат у меня много, вы знаете... Но именно такая масштабная покупка — впервые! И я знаю, что будет больше! Больше квартира, лучше машина, дом, дай Бог. Но это первое мое гнездышко, которое я сама приобрела, ни рубля ни у кого не взяв», — заявила поющая телеведущая (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены). Бузова не скрывает того, что путь к приобретению собственного жилья был долог и тернист: «Я не знаю даже, как передать эмоции, которые меня переполняют. Пишу сейчас этот текст с замиранием сердца. Я сама, девочка, которая когда-то выживала на 500 рублей, не стыдясь даже мыть лестничные пролеты... Купила себе квартиру мечты».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На сегодняшний день Ольга Бузова выпустила два музыкальных альбома и больше десятка видеоклипов. Пока одни критикуют ее, а другие хвалят, сама она продолжает записывать новые песни и заявлять, что считает себя второй по популярности в стране после Владимира Путина.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Сейчас Ольга Бузова счастлива с блогером и певцом Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом DAVA. Сначала они вместе снялись в нашумевшем клипе «Лайкер» и записали несколько забавных вайнов для Instagram, а потом... перестали скрывать свой роман. Теперь влюбленные регулярно делятся с многомиллионной аудиторией подробностями своих отношений, выкладывая романтичные и забавные ролики в Сеть.
Фото: Instagram Давида Манукяна
Недавно влюбленные провели новогодние каникулы на Мальдивах и удивили поклонников фотографиями с необычной церемонии, напоминающей свадебную. Это не единственный нюанс, который намекает на то, что отношения певицы и блогера достигли кульминации, — Дава несколько раз шутил про свадьбу в сториз и делал любимой романтические сюрпризы — например, целый бассейн с лепестками роз. Кроме того, Бузова и Манукян успели обменяться кольцами — обручальные они или нет, не уточняется.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Посмотреть, как менялись стиль и внешность Ольги Бузовой на протяжении нескольких лет, вы можете в нашей фотогалерее.
Фото и видео: Instagram Анны Нетребко
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