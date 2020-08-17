Бузова, Ивлеева, Лобода и другие звезды, честно рассказавшие о своем бедном прошлом
Фото: Eastnews
Ольга Бузова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ольга Бузова гордится тем, что этим летом наконец купила себе первую собственную квартиру стоимостью 120 миллионов рублей. «Да, кому-то это покажется смешно, ну купила квартиру и что такого... Но для меня это целое событие. Первые большие накопления я потратила на покупку жилья маме, помогала родным, да и вообще, затрат у меня много, вы знаете... Но именно такая масштабная покупка — впервые!!! И я знаю, что будет больше! Больше квартира, лучше машина, дом, дай Бог. Но это первое мое гнездышко, которое я сама приобрела ни рубля ни у кого не взяв», — заявила поющая телеведущая (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены). Бузова не скрывает того, что путь к приобретению собственного жилья был долог и тернист: «Я не знаю даже, как передать эмоции, которые меня переполняют. Пишу сейчас этот текст с замиранием сердца. Я сама, девочка, которая когда-то выживала на 500 р, не стыдясь даже мыть лестничные пролеты... Купила себе квартиру мечты».
Светлана Лобода
Фото: Instagram Светланы Лободы
Сейчас Светлана Лобода — одна из самых успешных звезд шоу-бизнеса, но не всегда в ее жизни все было гладко. С продюсером Александром, который поддержал ее после ухода из «ВИА-Гры», у певицы были трехлетние отношения. Он вложил в артистку, которая была его кумиром, «много денег», и посчитал, что с нее будет достаточно 250-300 долларов с концерта. Когда Светлане и ее маме пришлось купить холодильник в кредит, она поняла: с нее довольно — и рассталась с ним. После этого на артистку несколько раз покушались «друзья» Александра. К счастью, все это уже давно позади.
Настя Ивлеева
Фото: Instagram Насти Ивлеевой
«Реально не было бабла вообще. Мы с сестрой — она работала тоже в салоне —встречаемся на обеденном перерыве, я говорю: "Маш, у тебя есть деньги?". А там до зарплаты нифига нет... Я только начинала и получала проценты. Вот клиент пришел заплатил 500 рублей, и ты получаешь, образно, полташку. Типа такого, я уже не помню, это были копейки... И мы встречаемся, она такая: "Ну вот у меня 15 рублей"; я говорю: "Ну у меня 14". И вот так вот мы собираем, говорим: "Что купим? — Ну давай "сникерс". И пошли на обед себе "сникерс" купили, поели», — рассказала в шоу «ВДудь» одна из самых богатых и успешных блогерш и ведущих Настя Ивлеева, когда-то работавшая маникюршей и хостес.
Настасья Самбурская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Я многого добилась, потому что мне родители ничего не дали. В юные годы не получила должного воспитания и образования. Если бы мама и папа меня, например, на танцы отдали, сейчас бы хоть прямая спина была и не нужно было бы по массажистам ходить…», — рассказала в интервью Starhit Настасья Самбурская, у которой даже не было денег на платье для школьного выпускного.
Анна Седокова
Анна Седокова откровенно рассказала о своем банкротстве и проблемах с жильем. «Когда развелась с мужем, я на последние деньги сняла огромный дом с баскетбольной площадкой и бассейном, батутом. 7500 долларов в месяц аренды для того, чтобы показаться своим детям идеальной матерью и сделать их счастливыми. Год оплаты этого дома — и мои счета, несмотря на ежедневную работу, оказались ниже нуля. Когда в этом доме состоялась фотосессия для Hello, и я со своими девочками стояла на балконе в зеленом бальном платье как королевна, мне было ясно: Анна уже банкрот. Фотограф просил улыбаться, дети и собаки разбегались по сторонам, а я рассказывала о счастливой жизни в Лос-Анджелесе и волшебной сказке, которая на самом деле тогда была настоящим адом. В голове слова бывших родственников: "Да она все профукает". И они были правы. Профукала в погоне за мнимым идеалом», — призналась певица в интервью журналу Hello!. Поправить свое финансовое положение Анне в итоге удалось.
Вера Брежнева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Вера Брежнева не раз рассказывала о том, что детство у нее было нелегким — семья жила очень бедно. У будущей звезды даже не было выпускного в школе, так как родители просто не смогли оплатить торжество.
Сати Казанова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На своей странице в Instagram Сати Казанова честно рассказала, как непросто ей было свести концы с концами до того, как она попала на проект «Фабрика звезд»: «Я тогда жила на съемной квартире с сестренкой и подругой. Ситуация была рядом с критической и решение об участие в ФЗ стало для меня своеобразным прыжком веры. За 3 месяца, которые я находилась на проекте, у меня накопилась огромная сумма, которую я должна была заплатить хозяйке за аренду жилья. В полной растерянности и ужасном смущении я подошла к нашему продюссеру Игорю Матвиенко, и он, выслушав мою историю, спокойно предложил мне аванс на нужную сумму в счет последующего гонорара».
Юлия Ковальчук
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Ковальчук пришла в «Блестящие» в качестве участницы подтанцовки, потом стала одной из солисток, а затем начала сольную карьеру. Певица призналась, что в те врменена, поначалу, ей приходилось одалживать одежду для выступлений и выходов у коллег по группе, так как денег едва хватало даже на еду.
Елка
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Я из очень бедной семьи. Бедность — это так стыдно. Это делает тебя и уязвимой, и подозрительной, ты остро реагируешь на все», — рассказала в интервью YouTube-каналу «вМесте» певица Елка, работавшая в детстве подсобной рабочей в аптеке своего родного провинциального городка. После этого заявления артистку осудили за неуважительное отношение к малообеспеченным людям. «Там нет фразы: «Эх вы, нищеброды, слабо заработать себе на яхту». Это то, как услышали мое высказывание. Я делюсь тем, как я себя чувствовала, будучи подростком. Дети высмеивают все, что отличает тебя от них. И да, это всегда неприятно. Надо мной смеялись. И мне было стыдно», — пояснила она в Instagram.
Ани Лорак
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Родители Каролины (настоящее имя Ани Лорак) развелись еще до ее рождения, мама не смогла содержать детей и отдала дочь в интернат. Позже Каролину забрали домой, в седьмой класс она пошла уже в обычную школу. «Нельзя сказать, что она была лучше интернатовской. На самом деле, именно в обычной-то школе я столкнулась с настоящей жестокостью детей. Ведь в интернате были все равны в своей нищете. А тут рядом со мной появились дети обеспеченные, которые презирали тех, кто беднее. <...> Это было испытание похлеще, чем голод. Меня за глаза, а часто и прямо в лицо обзывали "замарашкой", "интернатской", "селючкой". Иду по коридору, а они: "Ты на себя в зеркало смотрела, чучело? Как можно так выйти из дома, уродина?" От этих слов, от этого смеха мне стало просто физически плохо», — рассказала Лорак в одном из интервью.
Айза Анохина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«С ремонтом моя квартира стоила около 50 миллионов рублей. Купила, когда дом только строился. Заработала на блогерстве и работе на телеке (работала на канале «Пятница!» и «Супер»). Копила лет 10. Откладывала, откладывала. И все вложила в жилье. В декабре 2019 года перед Новым годом у меня на карте было 5 тысяч рублей. Тогда впервые позвонила Гуфу и спросила денег: "Помогай"», — рассказала экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина в интервью Ксении Собчак.
Наталья Водянова
Фото: Getty
«Я провела со своей младшей сестрой все детство. Я знаю, что такое косые взгляды, плевки, ругань, что такое абсолютная бедность, от которой ты не можешь отгородить ни себя, ни ребенка. Пенсия мизерная, в сад ребенка не берут... А если и берут, то особенному ребенку там может быть очень плохо, если нет подготовленных специалистов. Помню, когда Оксана приходила в школу, она начинала плакать — и это продолжалось до того момента, пока мы не приходили за ней. Нам сказали, что если мы не заберем ее, то она просто умрет, потому что каждый раз просто обессиливает себя своими рыданиями», — рассказала супермодель Наталья Водянова, в детстве торговавшая на рынке и заботившаяся о сестре с особенностями развития.
Виктория Боня
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian_Geisler-Fotopress
Отец Виктории Бони бросил семью, когда ей было всего два года, жили они бедно. Вместе с родными Виктория перебралась из родного Краснокаменска в Москву: поселились в одной комнате втроем, денег не хватало даже на еду. Иногда будущей телезвезде и успешному блогеру приходилось спать в метро, катаясь в поезде по кольцевой линии, и есть у знакомых, готовых ее покормить.
Мария Погребняк
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ради любви «девушке из сказки» Марии Погребняк (так она сама себя называет) пришлось пережить многое. В старших классах, прогуливая школу, в 9 утра она садилась на электричку и ехала к будущему супругу, футболисту Павлу Погребняку, в Ярославль, где он строил карьеру. «Я каждый день ездила на электричке за 50 рублей, где-то в последнем вагоне, где находится туалет. Но мне было самое главное — до него доехать», — рассказала она. Из-за этого к выпуску она скатилась в «троечницы». В Томск — вместо института — Мария уехала вопреки протестам родителей, заняв деньги у знакомых: «Мне все равно было, на что там жить». Влюбленные выживали как могли, ели самую простую пищу, периодически обедали в «Макдоналдсе». В этом городе они повенчались.
Лариса Гузеева
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Лариса Гузеева не скрвает, что в ее жизни было много трудных периодов. К примеру, в одном их выпусков шоу «Давай поженимся!» актриса и телеведущая рассказала, как выживала буквально на копейки, расстягивая купленные на последние деньги продукты на несколько дней.
Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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