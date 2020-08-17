Бузова, Ивлеева, Лобода и другие звезды, честно рассказавшие о своем бедном прошлом

Родители Каролины (настоящее имя Ани Лорак) развелись еще до ее рождения, мама не смогла содержать детей и отдала дочь в интернат. Позже Каролину забрали домой, в седьмой класс она пошла уже в обычную школу. «Нельзя сказать, что она была лучше интернатовской. На самом деле, именно в обычной-то школе я столкнулась с настоящей жестокостью детей. Ведь в интернате были все равны в своей нищете. А тут рядом со мной появились дети обеспеченные, которые презирали тех, кто беднее. <...> Это было испытание похлеще, чем голод. Меня за глаза, а часто и прямо в лицо обзывали "замарашкой", "интернатской", "селючкой". Иду по коридору, а они: "Ты на себя в зеркало смотрела, чучело? Как можно так выйти из дома, уродина?" От этих слов, от этого смеха мне стало просто физически плохо», — рассказала Лорак в одном из интервью.

Айза Анохина