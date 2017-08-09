Многим женщинам развод кажется трагедией, концом света и счастливой жизни. Однако часто оказывается, что разрыв с супругом, в которого они было вцепились мертвой хваткой, помогает им стать более счастливыми.

Полина Гагарина

Полина Гагарина впервые вышла замуж в двадцать лет. Избранником певицы стал актер Петр Кислов. У ребят родился сын Андрей, а через пару лет непростой семейной жизни и постоянных скандалов они поняли, что едва ли подходят друг другу. Еще год ушел на попытки спасти брак ради ребенка, но в конце концов Полина приняла волевое решение и подала на развод. Гагарина сбросила не только ненужный груз обид и недовольств, но и тридцать килограммов, которые набрала во время беременности, перекрасилась в яркую блондинку, взялась за карьеру и стала одной из самых успешных певиц и завидных невест. Долго в невестах засиживаться не пришлось — три года назад Полина Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, который буквально носит супуругу на руках, дружит с ее сыном и души не чает в дочке Мие, появившейся на свет этой весной. Анджелина Джоли

В прошлом году развод Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых обсуждаемых. За несколько месяцев до объявления о решении расторгнуть брак Джоли страшно похудела и стала похожа не на секс-символ, а на символ скорби и печали. Выяснилось, что актриса не один год терпела алкогольную зависимость супруга и пыталась ему помочь. Как только терпение Джоли лопнуло и она приняла решительные меры (что было, по ее словам, для нее очень непросто), начали происходить чудаса — Брэд Питт помчался в реабилитационный центр лечиться от зависимости и стал примерным отцом и заботливым мужем, а сама Джоли сняла новый фильм, начала читать лекции в университете, расцвела и впервые за долгое время почувствовала себя счастливой. Ольга Бузова

Когда казавшийся идеальным брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова была разрушен, телеведущая дала волю эмоциям. Ольга рыдала, сходила с ума, раздавала интервью о крушении надежд и предательстве мужа, переставшего скрывать вспыхнувший роман с «Вице-мисс Россия 2014» Анастасией Костенко. В итоге звезда «Дома-2» перекрасилась из блондинки в жгучую брюнетку, запела, начала работать за десятерых и вдруг поняла, как это здорово — быть самостоятельной и успешной женщиной, которая может делать все что захочется. Ева Лонгория

Одна из самых сексуальных актрис, красотка Ева Лонгория превратилась в один сплошной комплекс благодаря супругу, баскетболисту Тони Паркеру. Дело в том, что спортсмен изменял направо и налево, а Ева вместо того чтобы уйти, хлопнув дверью, гадала, что же с ней не так, почему она недостаточно хороша, и изо всех сил пыталась стать для мужа единственной. Через три года постоянных сражений за сердце и другие части тела неверного супруга она наконец созрела для развода, после которого погрузилась в депрессию. Актриса не могла есть, радоваться жизни и довела себя до полного истощения. Прийти в себя ей помогли врачи и специальная диета. Вынырнув из пучины отчаяния, Ева Лонгория, по ее словам, почувствовала необычайный прилив энергии и перестала сравнивать себя со всеми мало-мальски симпатичными женщинами, а в прошлом году вышла замуж бизнесмена Хосе Бастона, с которым абсолютно счастлива. Елена Подкаминская

Брак Елены Подкаминской не выдержал испытания славой и успехом. Когда актриса начала сниматься в популярном сериале «Кухня», супруг, бизнесмен Александр Пляцев, занервничал. «Он очень сильно ревновал меня к моей любви к своему делу. Мужа сгубило желание сделать меня карманной. Наверное, поэтому я не с этим человеком. Мне кажется, очень важно уважать свободу другого человека и его выбор», — рассказала Подкаминская. Отпускать подавшую на развод супругу бизнесмен просто так не хотел и принялся делить с ней имущество и дочь Полину. В итоге супругам все-таки удалось договориться, а Лена продолжила сниматься в интересных проектах, заниматься любимой йогой и культивировать в себе позитивный настрой. В августе Подкаминская родила дочь Еву второму супругу, которого ее популярность не смущает. Робин Райт

Робин Райт долгое время была на вторых ролях не только в фильмах, но и дома. Ее брак с актером и режиссером Шоном Пенном, известным своим непростым характером, в последние годы едва ли можно было назвать счастливым. Райт призналась, что они пытались сохранить семью ради детей. Когда они развелись после пятнадцати лет совместной жизни, Робин показала себя с неожиданной стороны. Актриса сделала дерзкую стрижку, перестала робко опускать глаза на красных дорожках, закрутила роман с потерявшим от нее голову красавчиком Беном Фостером, который ее на четырнадцать лет моложе, и получила главную роль настоящей железной леди в популярном сериале «Карточный домик» (номинация на премию «Эмми» и премия «Золотой глобус»). В общем, выход из тени Шона Пенна удался. Юлия Барановская

Расставание звезды питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина с гражданской супругой Юлией Барановской получилось громким и некрасивым. Об измене супруга Юля узнала, будучи беременной третьим ребенком. Кроме того, футболист отказывался помогать материально. Сначала Барановская рыдала в передаче Андрея Малахова, а потом решила действовать. Добилась финансовой помощи Аршавина через суд, стала популярной телеведущей и постоянной гостьей светских мероприятий и написала книгу о том, как пережить тяжелый развод и не сломаться. «Я построила свою жизнь без него. И она мне нравится», — так Юля подытожила историю крушения своих иллюзий. Холли Берри

Холли Берри долго делила с экс-возлюбленным Гэбриелем Обри дочь Налу. Когда на горизонте появился Оливье Мартинес, предложивший руку, сердце и помощь в борьбе с Обри, актриса сдалась. Мартинес и Берри поженились, у них родился сын Масео, а потом начались сложности. Оказалось, горячему французскому парню Оливье очень сложно контролировать собственный гнев: сначала он избил до полусмерти надоевшего Габриэля Обри, потом накинулся на сотрудника аэропорта, пытавшегося сфотографировать его и Берри на смартфон... Актриса терпела, выгораживала супруга в полиции и во время бесед с журналистами, а сама выглядела не то чтобы очень счастливой. Теперь Холли Берри, расставшаяся с Мартинесом в прошлом году, признается, что чувствует себя спокойно и комфортно, получает от жизни удовольствие и не стремится связывать себя узами брака. Айза Анохина

Бонни и Клайд российского рэпа — Айза и Гуф — оказались на самом деле вовсе не идеальной парой. Пока Алексей тусовался с друзьями и симпатичными девушками, Айза могла часами безрезультатно пытаться дозвониться пропавшему на несколько дней супругу и сидела дома в ожидании, отчаянии и слезах. Наконец в Айзе появилось и окрепло желание стать самостоятельной и успешной. Она открыла собственную лабораторию стиля, занялась бизнесом и махнула с сыном на Бали, где познакомилась с симпатичным серфером, за которого недавно вышла замуж. Николь Кидман