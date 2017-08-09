Звезды, которых тяжелый развод сделал только сильнее
Полина Гагарина
Полина Гагарина впервые вышла замуж в двадцать лет. Избранником певицы стал актер Петр Кислов. У ребят родился сын Андрей, а через пару лет непростой семейной жизни и постоянных скандалов они поняли, что едва ли подходят друг другу. Еще год ушел на попытки спасти брак ради ребенка, но в конце концов Полина приняла волевое решение и подала на развод. Гагарина сбросила не только ненужный груз обид и недовольств, но и тридцать килограммов, которые набрала во время беременности, перекрасилась в яркую блондинку, взялась за карьеру и стала одной из самых успешных певиц и завидных невест. Долго в невестах засиживаться не пришлось — три года назад Полина Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, который буквально носит супуругу на руках, дружит с ее сыном и души не чает в дочке Мие, появившейся на свет этой весной.
Анджелина Джоли
В прошлом году развод Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых обсуждаемых. За несколько месяцев до объявления о решении расторгнуть брак Джоли страшно похудела и стала похожа не на секс-символ, а на символ скорби и печали. Выяснилось, что актриса не один год терпела алкогольную зависимость супруга и пыталась ему помочь. Как только терпение Джоли лопнуло и она приняла решительные меры (что было, по ее словам, для нее очень непросто), начали происходить чудаса — Брэд Питт помчался в реабилитационный центр лечиться от зависимости и стал примерным отцом и заботливым мужем, а сама Джоли сняла новый фильм, начала читать лекции в университете, расцвела и впервые за долгое время почувствовала себя счастливой.
Ольга Бузова
Когда казавшийся идеальным брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова была разрушен, телеведущая дала волю эмоциям. Ольга рыдала, сходила с ума, раздавала интервью о крушении надежд и предательстве мужа, переставшего скрывать вспыхнувший роман с «Вице-мисс Россия 2014» Анастасией Костенко. В итоге звезда «Дома-2» перекрасилась из блондинки в жгучую брюнетку, запела, начала работать за десятерых и вдруг поняла, как это здорово — быть самостоятельной и успешной женщиной, которая может делать все что захочется.
Ева Лонгория
Одна из самых сексуальных актрис, красотка Ева Лонгория превратилась в один сплошной комплекс благодаря супругу, баскетболисту Тони Паркеру. Дело в том, что спортсмен изменял направо и налево, а Ева вместо того чтобы уйти, хлопнув дверью, гадала, что же с ней не так, почему она недостаточно хороша, и изо всех сил пыталась стать для мужа единственной. Через три года постоянных сражений за сердце и другие части тела неверного супруга она наконец созрела для развода, после которого погрузилась в депрессию. Актриса не могла есть, радоваться жизни и довела себя до полного истощения. Прийти в себя ей помогли врачи и специальная диета. Вынырнув из пучины отчаяния, Ева Лонгория, по ее словам, почувствовала необычайный прилив энергии и перестала сравнивать себя со всеми мало-мальски симпатичными женщинами, а в прошлом году вышла замуж бизнесмена Хосе Бастона, с которым абсолютно счастлива.
Елена Подкаминская
Брак Елены Подкаминской не выдержал испытания славой и успехом. Когда актриса начала сниматься в популярном сериале «Кухня», супруг, бизнесмен Александр Пляцев, занервничал. «Он очень сильно ревновал меня к моей любви к своему делу. Мужа сгубило желание сделать меня карманной. Наверное, поэтому я не с этим человеком. Мне кажется, очень важно уважать свободу другого человека и его выбор», — рассказала Подкаминская. Отпускать подавшую на развод супругу бизнесмен просто так не хотел и принялся делить с ней имущество и дочь Полину. В итоге супругам все-таки удалось договориться, а Лена продолжила сниматься в интересных проектах, заниматься любимой йогой и культивировать в себе позитивный настрой. В августе Подкаминская родила дочь Еву второму супругу, которого ее популярность не смущает.
Робин Райт
Робин Райт долгое время была на вторых ролях не только в фильмах, но и дома. Ее брак с актером и режиссером Шоном Пенном, известным своим непростым характером, в последние годы едва ли можно было назвать счастливым. Райт призналась, что они пытались сохранить семью ради детей. Когда они развелись после пятнадцати лет совместной жизни, Робин показала себя с неожиданной стороны. Актриса сделала дерзкую стрижку, перестала робко опускать глаза на красных дорожках, закрутила роман с потерявшим от нее голову красавчиком Беном Фостером, который ее на четырнадцать лет моложе, и получила главную роль настоящей железной леди в популярном сериале «Карточный домик» (номинация на премию «Эмми» и премия «Золотой глобус»). В общем, выход из тени Шона Пенна удался.
Юлия Барановская
Расставание звезды питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина с гражданской супругой Юлией Барановской получилось громким и некрасивым. Об измене супруга Юля узнала, будучи беременной третьим ребенком. Кроме того, футболист отказывался помогать материально. Сначала Барановская рыдала в передаче Андрея Малахова, а потом решила действовать. Добилась финансовой помощи Аршавина через суд, стала популярной телеведущей и постоянной гостьей светских мероприятий и написала книгу о том, как пережить тяжелый развод и не сломаться. «Я построила свою жизнь без него. И она мне нравится», — так Юля подытожила историю крушения своих иллюзий.
Холли Берри
Холли Берри долго делила с экс-возлюбленным Гэбриелем Обри дочь Налу. Когда на горизонте появился Оливье Мартинес, предложивший руку, сердце и помощь в борьбе с Обри, актриса сдалась. Мартинес и Берри поженились, у них родился сын Масео, а потом начались сложности. Оказалось, горячему французскому парню Оливье очень сложно контролировать собственный гнев: сначала он избил до полусмерти надоевшего Габриэля Обри, потом накинулся на сотрудника аэропорта, пытавшегося сфотографировать его и Берри на смартфон... Актриса терпела, выгораживала супруга в полиции и во время бесед с журналистами, а сама выглядела не то чтобы очень счастливой. Теперь Холли Берри, расставшаяся с Мартинесом в прошлом году, признается, что чувствует себя спокойно и комфортно, получает от жизни удовольствие и не стремится связывать себя узами брака.
Айза Анохина
Бонни и Клайд российского рэпа — Айза и Гуф — оказались на самом деле вовсе не идеальной парой. Пока Алексей тусовался с друзьями и симпатичными девушками, Айза могла часами безрезультатно пытаться дозвониться пропавшему на несколько дней супругу и сидела дома в ожидании, отчаянии и слезах. Наконец в Айзе появилось и окрепло желание стать самостоятельной и успешной. Она открыла собственную лабораторию стиля, занялась бизнесом и махнула с сыном на Бали, где познакомилась с симпатичным серфером, за которого недавно вышла замуж.
Николь Кидман
Австралийская актриса Николь Кидман вышла замуж за звезду Голливуда Тома Круза и первое время находилась в его тени. Постепенно Кидман завоевывала мировой кинематограф, а Круз становился все более верным последователем Церкви саентологии. Наставники актера контролировали каждый шаг членов его семьи, что здорово напрягало Николь, которая саентологией не увлекалась вообще. Супругам становилось все сложнее находить компромиссы, а когда искать их уже не было ни сил, ни желания, решили развестись. Николь Кидман призналась, что развод выбил у нее почву из-под ног, а залечить сердечные раны помогли родители, прилетевшие из Австралии, когда поняли, насколько ей тяжело. В конце концов Кидман научилась брать ответственность на себя и сама выстраивать свою жизнь — стала одной из самых успешных голливудских актрис, основала собственную продюсерскую компанию и вышла замуж за кантри-музыканта Кита Урбана, который не заставляет ее отчитываться за каждый шаг перед саентологами.
Фото: eastnews, globallookpress, getty, starface, instagram, Александра Погиба/passion