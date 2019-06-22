Собчак, Бузова, Савельева, Гагарина и другие самые обсуждаемые звезды реалити-шоу

Ксения Собчак любит быть в центре внимания. В последнее время Ксения Анатольевна широко обсуждается из-за своего участия в выборах на пост президента России, развода с актером Максимом Виторганом и романа с популярными режиссером Константином Богомоловым. Прославилась телеведущая, журналистка и общественный деятель благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде».

Ольга Бузова