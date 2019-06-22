Собчак, Бузова, Савельева, Гагарина и другие самые обсуждаемые звезды реалити-шоу

Ксения Собчак
Фото: Пресс-служба
Ксения Собчак любит быть в центре внимания. В последнее время Ксения Анатольевна широко обсуждается из-за своего участия в выборах на пост президента России, развода с актером Максимом Виторганом и романа с популярными режиссером Константином Богомоловым. Прославилась телеведущая, журналистка и общественный деятель благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде».
Ольга Бузова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ольга Бузова уже не первый год является одной из самых обсуждаемых звезд шоу-бизнеса. Ольга ведет реалити «Дом-2», в которое пришла в качестве участницы, когда ей было всего 17 лет, и покоряет хит-парады своими музыкальными хитами.
Ксениия Бородина
Фото: Instagram
Коллега Ксении Собчак и Ольги Бузовой Ксения Бородина много лет ведет шоу «Дом-2», посещает светские мероприятия, ведет популярный блог и часто становится героиней СМИ.
Виктория Боня
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian / Geisler-Fotopress
Также «строившая любовь» в популярном телепроекте Виктория Боня после участия в шоу стала телеведущей, медийной личностью, успешным Instagram-блогером и бизнеследи.
Алена Водонаева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алена Водонаева также ведет популярный личный блог, занимается бизнесом, пишет колонки о знаменитостях в СМИ и сама регулярно становится героиней публикаций в прессе благодаря своей бурной личной жизни.
Наталья Бардо
Фото: Пресс-служба
Наверное, мало кто помнит, что Наталья Бардо тоже когда-то была героиней «Дом-2». После проекта Наталья перекрасилась в блондинку, закрутила роман с успешным режиссером Марюсом Вайсбергом и стала сниматься в кино.
Полина Гагарина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Победительница реалити «Фабрика звезд-2» Полина Гагарина не скрывает, что ей было очень тяжело участвовать в проекте и жить под прицелом камер. Впрочем, страдала Полина не зря. В итоге Гагарина представляла Россию на «Евровидении», была наставницей в шоу «Голос» и сечас является одной из самых успешных певиц российского шоу-бизнеса.
Саша Савельева
Фото: Starface
Еще одна выпускница «Фабрики звезд» Саша Савельева тоже является одной из самых обсуждаемых звезд шоу-бизнеса. Певица недавно покинула группу «Фабрика», занялась сольной карьерой и родила сына от актера Кирилла Сафонова.
Лена Темникова
Фото: Instagram
Благодаря «Фабрике звезд» теперь известна и Елена Темникова. Певица ушла из группы продюсера Максима Фадеева SEREBRO, стала успешной сольной исполнительницей и дизайнером собственной линии одежды.
Рита Дакота
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Рита Дакота из «Фабрики» несколько лет записывает успешные песни и ведет популярный личный блог. К сожалению, в последнее время Риту обсуждают, в основном, не из-за ее творчества, а из-за развода с певцом Владом Соколовским.
Наталья Подольская
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Наталья Подольская после «Фабрики» представляла Россию на «Евровидении», стала одной из самых успешных певиц и вышла замуж за Владимира Преснякова, от которого родила сына Артема. Супруги часто выходят вместе в свет и становятся героями светской хроники.
Марина Александрова
Фото: Instagram
Начинающая на тот момент актриса Марина Александрова появилась в третьем сезоне «Последнего героя». Марина преодолевала трудности и делала первые шаги к славе. Сегодня Александрова — одна из самых востребованных актрис и супруга главного режиссера Первого канала Андрея Болтенко.
Текст: Роман Страстный
Фото: Eastnews, Starface, Getty, Globallookpress, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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