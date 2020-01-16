Поцелуи, объятия, шутки и путешествия: самые романтичные и забавные видео Бузовой и Манукяна

За последние несколько месяцев Ольга Бузова и Давид Манукн стали одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Сначала они вместе снялись в нашумевшем клипе «Лайкер» и записали несколько забавных вайнов для Instagram, а потом... перестали скрывать свой роман. Теперь влюбленные регулярно делятся с многомиллионной аудиторией подробностями своих отношений, выкладывая романтичные и забавные ролики в Сеть.