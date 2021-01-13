Нюша, Бузова, Ревва и другие звезды, устроившие романтичные свадьбы на Мальдивах

В эксклюзивном интервью для WMJ.ru Нюша рассказала, как проходила свадебная церемония. «Церемония проходила на великолепной панорамной террасе с видом на океан. Тысячи белоснежных орхидей и белые пальмовые листья словно парили в воздухе, а голубое небо отражалось в зеркальном узоре на полу. Мы с Игорем решили разделить обязанности по подготовке к свадьбе. Я занималась больше творческим процессом — декором, развлекательной программой, а Игорь взял на себя организационную часть. Самым сложным, конечно, было скрыть факт свадьбы — мы не хотели, чтобы кто-то проговорился об этом журналистам, так как это был только наш день. Я рада, что все получилось, и нам, и гостям все понравилось». Всего на празднике присутствовало 50 человек — только самые близкие друзья и родственники новобрачных.

Александр и Анжелика Ревва