Нюша, Бузова, Ревва и другие звезды, устроившие романтичные свадьбы на Мальдивах
Фото: Instagram Нюши
Нюша и Игорь Сивов
Фото: Instagram Нюши
В эксклюзивном интервью для WMJ.ru Нюша рассказала, как проходила свадебная церемония. «Церемония проходила на великолепной панорамной террасе с видом на океан. Тысячи белоснежных орхидей и белые пальмовые листья словно парили в воздухе, а голубое небо отражалось в зеркальном узоре на полу. Мы с Игорем решили разделить обязанности по подготовке к свадьбе. Я занималась больше творческим процессом — декором, развлекательной программой, а Игорь взял на себя организационную часть. Самым сложным, конечно, было скрыть факт свадьбы — мы не хотели, чтобы кто-то проговорился об этом журналистам, так как это был только наш день. Я рада, что все получилось, и нам, и гостям все понравилось». Всего на празднике присутствовало 50 человек — только самые близкие друзья и родственники новобрачных.
Александр и Анжелика Ревва
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анжелика и Александр Ревва каждый год обновляют брачные клятвы и устраивают свадьбу на Мальдивах. Не стал исключением и 2020-й, когда супруги вновь стали мужем и женой.
«Я стала твоей женой... уже в четвертый раз», — написала Анжелика и показала красивые семейные фотографии с необычной свадебной церемонии. «Любовь моя», — ответил Александр в комментарии.
Ольга Бузова и Дава
Фото: Instagram Ольги Бузовой
Ольга Бузова и ее возлюбленный блогер Дава, которые провели новогодние каникулы на Мальдивах, удивили поклонников фотографиями с необычной церемонии, напоминающей свадебную. Это не единственный нюанс, который намекает на то, что отношения певицы и блогера достигли кульминации — Дава несколько раз шутил про свадьбу в сториз и делал любимой романтические сюрпризы — например, целый бассейн с лепестками роз. Кроме того, влюбленные успели обменяться кольцами — обручальные они или нет, не уточняется.
Павел и Мария Погребняк
Фото: Instagram Марии Погребняк
Павел и Мария Погребняк сыграли четвертую свадьбу на Мальдивах. Они начали встречаться еще в школе, в 2006 году обвенчались, через несколько лет поженились и сейчас живут счастливо и воспитывают троих детей.
«Это было волшебное время, для нас все было, как будто в первый раз. Переживали, стеснялись, глаза наполняли слезы счастья, когда обменивались клятвой о вечной любви», — рассказала Мария.
Милана Тюльпанова и Евгений
Фото: Instagram Миланы Тюльпановой
Милана Тюльпанова заинтриговала подписчиков фотографией в свадебном платье, которую она опубликовала в Instagram. Модель и бывшая жена Александра Кержакова провела отпуск на Мальдивах вместе со своим новым избранником по имени Евгений, за которого и могла выйти замуж. «Опять на те же грабли», — подписала снимок Тюльпанова, намекая на неудачный брак с футболистом. Ранее Милана уже публиковала фото из свадебного салона.
Пелагея и Иван Телегин
Фото: Starface
Пелагея и хоккеист Иван Телегин решили сыграть на Мальдивах свою вторую свадьбу. У украшенной живыми цветами арки певица появилась в кружевном платье от российского дизайнера. Пара обменялась клятвами верности, получила сертификат, их осыпали рисом и лепестками роз, а вечером супругов ждал романтический ужин на берегу моря. За месяц до этого влюбленные отметили годовщину — с момента их первой свадьбы прошло два года. К сожалению, в итоге певица и хоккеист развелись.
Виктория Лопырева и Федор Смолов
Фото: Eastnews
Церемония бракосочетания Виктории Лопыревой и Федора Смолова тоже состоялась на Мальдивах. Об этом стало известно из Twitter Виктории. Она разместила на своей страничке снимок, на котором Смолов в белой рубашке идет к алтарю и ведет ее с букетом белых цветов за собой. Под фото красуется надпись: «I Do». Точно такая же фотография появилась в Instagram Смолова. Правда, вскоре этот союз распался, а недавно Виктория вышла замуж за чиновника и бизнесмена Игоря Булатова.
Фото: Instagram, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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