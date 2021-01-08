Дава и Ольга Бузова сыграли свадьбу на Мальдивах?
Фото: www.instagram.com/dava_m/?hl=ru
Ольга Бузова и ее возлюбленный блогер Дава, которые проводят новогодние каникулы на Мальдивах, удивили поклонников фотографиями с необычной церемонии, напоминающей свадебную.
Это не единственный нюанс, который намекает на то, что отношения певицы и блогеры достигли кульминации — Дава несколько раз шутил про свадьбу в сториз, и делает любимой романтичные сюрпризы — например, целый бассейн с лепестками роз.
Кроме того, влюбленные успели обменяться кольцами — обручальные они или нет, не уточняется.
Поклонники Бузовой и Давы пока не спешат верить в «свадьбу» и поздравлять молодых, ведь церемония легко может оказаться просто красивым видео для Tik Tok. А также, напоминают в Сети, проведенная на Мальдивах церемония не будет иметь юридической силы, если по возвращению в Москву пара не отправится в ЗАГС и не узаконит свои отношения в соответствии с российскими законами.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой
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