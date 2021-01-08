Дава и Ольга Бузова сыграли свадьбу на Мальдивах?

Кроме того, влюбленные успели обменяться кольцами — обручальные они или нет, не уточняется.

Поклонники Бузовой и Давы пока не спешат верить в «свадьбу» и поздравлять молодых, ведь церемония легко может оказаться просто красивым видео для Tik Tok. А также, напоминают в Сети, проведенная на Мальдивах церемония не будет иметь юридической силы, если по возвращению в Москву пара не отправится в ЗАГС и не узаконит свои отношения в соответствии с российскими законами.