Сегодня Ольга Бузова презентовала четвертый по счету клип «Мало половин», о чем сообщила свои поклонникам в Instagram, отметив, что теперь-то ей действительно больше не больно, и она открывает мир других мужчин.

«Сегодня я вам целый день презентую свой уже шестой сингл, который надеюсь вам понравился - #МалоПоловин. Этот трек и клип для меня особенные, вместе с ними я открываю новую страницу своей жизни! Наконец-то действительно #мнебольшенебольно и очень хочется куда-нибудь #улететь#подзвукипоцелуев. Теперь с уверенностью могу сказать #ЯОткрываюМирДругихМужчин. И очень надеюсь в скором времени встретить такого самого, с которым я буду чувствовать себя по-настоящему защищённой и счастливой», - написала певица.

В видео артистка примерила сразу несколько сексуальных образов, продемонстрировав стройное тело и необычные наряды, как, например, металлические маска и топ, черное боди с золотыми вставками и весьма откровенный купальник со шнуровкой. Полуголые мужчины, дерзкие образы и графический макияж – все это и не только в новом клипе Ольги Бузовой.

Фото: кадр из клипа