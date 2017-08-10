Певица Нюша сыграла свадьбу на Мальдивах
Несколько дней назад популярная певица Нюша отправилась с своим избранником Игорем Сивовым на Мальдивы. Когда она публиковала в блоге фотографии с отдыха, многие недоумевали: зачем в свое «свадебное путешествие» она взяла моложавого папу и остальных родственников. Сегодня стало известно, что певица тайно сыграла свадьбу на острове.
Подтверждением стало короткое видео, сделанное во время бракосочетания звезды — отель был украшен для торжества, Игорь Сивов пел песню, посвященную избраннице, немногочисленные гости, а также новоиспеченные муж и жена, танцевали и веселились. Фотографий в Сети пока нет: вероятно, Нюша не желает афишировать подробности личной жизни, предпочитая демонстрировать лишь свою красоту.
Кстати, судя по кольцу, которое заметно на некоторых более ранних фотографиях певицы, официальный брак был заключен до торжества. Как сообщалось ранее, бракосочетание произошло в Казани.
Нюша и Игорь познакомились во время Универсиады в Казани, их роман начался осенью, год назад. Молодой мужчина занимает пост президента Международной федерации студенческого спорта, поэтому влюбленные все это время попеременно жили то в швейцарской Лозанне, то в Москве, то в Казани.
Фото: instagram.com