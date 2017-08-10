«Свадебное путешествие» Нюши обернулось настоящим приключением

Несколько дней назад популярная певица Нюша отправилась с своим избранником Игорем Сивовым на Мальдивы. Когда она публиковала в блоге фотографии с отдыха, многие недоумевали: зачем в свое «свадебное путешествие» она взяла моложавого папу и остальных родственников. Сегодня стало известно, что певица тайно сыграла свадьбу на острове.

Подтверждением стало короткое видео, сделанное во время бракосочетания звезды — отель был украшен для торжества, Игорь Сивов пел песню, посвященную избраннице, немногочисленные гости, а также новоиспеченные муж и жена, танцевали и веселились. Фотографий в Сети пока нет: вероятно, Нюша не желает афишировать подробности личной жизни, предпочитая демонстрировать лишь свою красоту.