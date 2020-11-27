Муж нежно поздравил Викторию Лопыреву с годовщиной свадьбы: «Источник жизни, любви, вдохновения»

Напомним, в начале зимы 2019 года Виктория Лопырева в ток-шоу «Ходят слухи» сделала сенсационное заявление, что она и отец ее сына Игорь Булатов давно женаты. «Окольцевали», — сказала Виктория, показав кольцо. Позднее модель и телеведущая опубликовала фотографии со своей тайной свадьбы. «Никогда не была так счастлива», — сделала подпись на английском Виктория. Отсутствие шикарной свадьбы с сотнями гостей Лопырева объяснила занятостью. «У меня друзья по всему миру. Но у меня не было пока времени и сил, чтобы собрать всех на нашей свадьбе. Надеюсь, что когда-нибудь это получится», — сказала счастливая жена. Сын супругов Марк Лионель родился в феврале 2019 года.