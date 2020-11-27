Муж нежно поздравил Викторию Лопыреву с годовщиной свадьбы: «Источник жизни, любви, вдохновения»
Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Виктория Лопырева сделала перепост поздравления с годовщиной свадьбы из Instagram своего супруга. «Семья… Каждый человек сам для себя определяет ее значимость. Но для большинства людей семья — это основа основ, источник жизни, любви, вдохновения и ответственности. Сегодня день рождения нашей семьи с @lopyrevavika, еще один повод сказать, как это ценно и важно для меня», — подписал Игорь Булатов свадебное фото с женой.
Фолловеры начали поздравлять пару в многочисленных комментариях: «Вика, вы чудесная пара! Будьте счастливы, любим вас», «Как много значит, когда мужчина любит женщину, и она вдохновляет его на подвиги. Прекрасная пара!», «Вика и Игорь! Дай Бог вам продолжать рука об руку и строить свою жизнь», «Красивая пара», «Какой Игорь счастливый на фото», «Вы великолепны», «Виктория, будьте счастливы. Видно, как вы любите друг друга. Продолжайте в том же духе», «Сколько любви на одном фото», «Вам идет быть вместе», «Будьте счастливы. Горько!», «Какие вы красивые».
Напомним, в начале зимы 2019 года Виктория Лопырева в ток-шоу «Ходят слухи» сделала сенсационное заявление, что она и отец ее сына Игорь Булатов давно женаты. «Окольцевали», — сказала Виктория, показав кольцо. Позднее модель и телеведущая опубликовала фотографии со своей тайной свадьбы. «Никогда не была так счастлива», — сделала подпись на английском Виктория. Отсутствие шикарной свадьбы с сотнями гостей Лопырева объяснила занятостью. «У меня друзья по всему миру. Но у меня не было пока времени и сил, чтобы собрать всех на нашей свадьбе. Надеюсь, что когда-нибудь это получится», — сказала счастливая жена. Сын супругов Марк Лионель родился в феврале 2019 года.
Фото и видео: Instagram
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