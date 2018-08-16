Пелагея и Иван Телегин сыграли вторую свадьбу после скандала с изменами

Месяц назад певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин сыграли еще одну свадьбу. Праздник прошел в тесном кругу друзей, на Мальдивах.

Утро невесты началось с СПА-процедур, прически и макияжа. У украшенной живыми цветами арки Пелагея появилась в кружевном платье российского дизайнера, — передает издание «Телепрограмма» со ссылкой на слова инсайдера. Пара обменялась клятвами верности, получила сертификат, их осыпали рисом и лепестками роз, а вечером пару ждал романтический ужин на берегу моря.

За месяц до этого Пелагея и Иван Телегин отметили годовщину — с момента их первой свадьбы прошло два года. Друзья поздравили их, опубликовав нежную фотографию пары, на которой оба запечатлены в свадебных нарядах.

Напомним, в январе 2017 года у пары родилась дочь, и Пелагея полностью окунулась в заботы о малышке. Полуторагодовалая Таисия составила маме и папе компанию, когда после празднования второй свадьбы они отправились в Грецию.

У Ивана Телегина есть также сын Марк от предыдущих отношений с моделью Евгенией Ноур.

Фото: instagram