Милана Тюльпанова вышла замуж на Мальдивах?

Милана Тюльпанова заинтриговала подписчиков фотографией в свадебном платье, которую она опубликовала в сториз. Сейчас модель и бывшая жена Александра Кержакова проводит отпуск на Мальдивах вместе со своим новым избранником, за которого и могла выйти замуж.

«Опять на те же грабли», — подписала фотографию Тюльпанова, намекая на неудачный брак с футболистом.