Милана Тюльпанова вышла замуж на Мальдивах?
Фото: www.instagram.com/milana_tulpanova/
Милана Тюльпанова заинтриговала подписчиков фотографией в свадебном платье, которую она опубликовала в сториз. Сейчас модель и бывшая жена Александра Кержакова проводит отпуск на Мальдивах вместе со своим новым избранником, за которого и могла выйти замуж.
«Опять на те же грабли», — подписала фотографию Тюльпанова, намекая на неудачный брак с футболистом.
Ранее Милана уже публиковала фотографии из свадебного салона, однако поклонники решили, что это реклама.
Подтверждений того, что церемония состоялась, в блоге самой Тюльпановой пока нет. В следующих сториз она спрашивает своего сына Артема, что они сегодня празднуют — мальчик, однако, не стал выдавать секреты и сказал, что они отмечают день рождения.
Если свадебная церемония действительно состоялась, Тюльпанова будет не первой звездой, которая вышла замуж на Мальдивах — ранее появилась информация о свадьбе Ольги Бузовой и Давы, которые тоже проводят каникулы на островах. Обряд, проведенный на Мальдивах, однако, не является действительным по российским законам, если пара не распишется в ЗАГСе.
Фото и видео: Instagram Миланы Тюльпановой
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