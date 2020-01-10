«Любовь моя»: Александр Ревва в четвертый раз женился на своей супруге

«Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться...», — подписал видео Ревва цитатой из своей же песни, еще больше заинтриговав поклонников.

Немного ясности внесла супруга артиста Анжелика. «Я стала твоей женой... уже в четвертый раз», — написала она и показала красивые семейные фотографии с необычной свадебной церемонии. «Любовь моя», — ответил Александр в комментарии.