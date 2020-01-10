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«Любовь моя»: Александр Ревва в четвертый раз женился на своей супруге

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Александр и Анжелика Ревва женаты 12 лет

Фото: Instagram

Артист с семьей оригинально проводит отпуск на берегу океана.

Александр Ревва с женой и дочками отдыхает на Мальдивах. Оттуда артист делится колоритными семейными снимками.

И внезапно на странице артиста и певца в Instagram появился видеоролик свадьбы. Александр и Анжелика Ревва вновь стали мужем и женой.

«Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться...», — подписал видео Ревва цитатой из своей же песни, еще больше заинтриговав поклонников.

Немного ясности внесла супруга артиста Анжелика. «Я стала твоей женой... уже в четвертый раз», — написала она и показала красивые семейные фотографии с необычной свадебной церемонии. «Любовь моя», — ответил Александр в комментарии.

«Почему четвертый? Три раза разводились, что ли?», — последовали вопросы, но ответ на них никто не дождался. Но известно, что Александр и Анжелика Ревва любят проводить свадебные церемонии в разных уголках мира.

«Красота», «Поздравляем», «Вы просто молодцы», «Сохраните свое счастье на всю жизнь», «Ура, это прекрасно! Поздравляем!», — поздравили «молодоженов».

Александр и Анжелика Ревва официально стали супругами в апреле 2007 года. У них растут две дочки — Алиса и Амели.

А вам нравится подобная романтика?

Фото и видео: Instagram

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