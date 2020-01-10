«Любовь моя»: Александр Ревва в четвертый раз женился на своей супруге
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Фото: Instagram
Александр Ревва с женой и дочками отдыхает на Мальдивах. Оттуда артист делится колоритными семейными снимками.
И внезапно на странице артиста и певца в Instagram появился видеоролик свадьбы. Александр и Анжелика Ревва вновь стали мужем и женой.
«Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться...», — подписал видео Ревва цитатой из своей же песни, еще больше заинтриговав поклонников.
Немного ясности внесла супруга артиста Анжелика. «Я стала твоей женой... уже в четвертый раз», — написала она и показала красивые семейные фотографии с необычной свадебной церемонии. «Любовь моя», — ответил Александр в комментарии.
«Почему четвертый? Три раза разводились, что ли?», — последовали вопросы, но ответ на них никто не дождался. Но известно, что Александр и Анжелика Ревва любят проводить свадебные церемонии в разных уголках мира.
«Красота», «Поздравляем», «Вы просто молодцы», «Сохраните свое счастье на всю жизнь», «Ура, это прекрасно! Поздравляем!», — поздравили «молодоженов».
Александр и Анжелика Ревва официально стали супругами в апреле 2007 года. У них растут две дочки — Алиса и Амели.
А вам нравится подобная романтика?
Фото и видео: Instagram
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