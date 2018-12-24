Павел и Мария Погребняк сыграли свою четвертую свадьбу на Мальдивах

На днях стало известно, что Мария и Павел Погребняк планируют снова обменяться клятвами любви и верности. Оказалось, что дизайнер и футболист решили провести скромную и красивую церемонию прямо во время отпуска на Мальдивах, куда улетели вместе с детьми.

«Не устаю признаваться в чувствах Паше, — призналась Мария в интервью журналу StarHit. — Благодарна ему за все! Трое детей, дом — полная чаша. У меня потрясающий муж. Самое главное — мы любим друг друга. Ведь благополучие было далеко не всегда. Когда он еще играл в Ярославле, мы жили довольно бедно. Я даже мечтать не могла о такой машине, как «десятка», а уж тем более о квартире. Но в то время отсутствие этих атрибутов казалось пустяком».