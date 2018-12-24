Павел и Мария Погребняк сыграли свою четвертую свадьбу на Мальдивах

На днях стало известно, что Мария и Павел Погребняк планируют снова обменяться клятвами любви и верности. Оказалось, что дизайнер и футболист решили провести скромную и красивую церемонию прямо во время отпуска на Мальдивах, куда улетели вместе с детьми.
«Не устаю признаваться в чувствах Паше, — призналась Мария в интервью журналу StarHit. — Благодарна ему за все! Трое детей, дом — полная чаша. У меня потрясающий муж. Самое главное — мы любим друг друга. Ведь благополучие было далеко не всегда. Когда он еще играл в Ярославле, мы жили довольно бедно. Я даже мечтать не могла о такой машине, как «десятка», а уж тем более о квартире. Но в то время отсутствие этих атрибутов казалось пустяком».
Погребняк рассказала, что к импровизированному алтарю, устроенному прямо на пляже, шла в платье собственного дизайна, вручную расшитом пайетками. Над созданием наряда команда ее модного бренда DressByMariaShatalova трудилась целую неделю! Особенно был растроган старший сын пары Артем, который, по словам Марии, не переставал восхищаться: «Мам, пап, как красиво! А давайте теперь всегда на острове!». Звезда Instagram добавила в том же интервью, что не против сыграть и пятую, и десятую свадьбу — главное, чтобы сила ее чувств к Павлу не угасала.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram