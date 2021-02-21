Нежная Османн с аппетитным декольте, шикарная Боярская в красном и другие яркие образы недели

На минувшей неделе состоялось мероприятие, посвященное началу сотрудничества известного косметического бренда с Третьяковской галереей. Одной из самых стильных девушек там стала Тина Канделаки, которая с годами выглядит все лучше и лучше. Медиаменеджер и телеведущая в очередной раз показала, что умеет обыгрывать классические вещи так, чтобы они выглядели интересно, модно и соблазнительно.

Татьяна Геворкян