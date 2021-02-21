Нежная Османн с аппетитным декольте, шикарная Боярская в красном и другие яркие образы недели
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Travel-блогер, fashion-инфлюенсер и сооснователь проекта #FollowMeTo Наталья Османн на церемонии премии журнала GQ «100 самых стильных» появилась в платье-бюстье нежно-розового оттенка с высоким разрезом. Завершали образ украшения из коллекции Bvlgari Serpenti Viper в розовом золоте с бриллиантами и серебристый клатч. Фотографам Наталья, недавно впервые ставшая мамой, позировала с супругом, продюсером Мурадом Османном.
Елизавета Боярская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елизавета Боярская появилась на том же мероприятии с супругом Максимом Матвеевым. Актриса позировала фотографам в эффектном брючном костюме с пиджаком с обнаженными плечами. Завершали образ ярко-красная помада и сверкающие украшения из коллекции высокого ювелирного искусства Atelier TOUS Rosa Oriol.
Рената Пиотровски
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Красный цвет выбрала и Рената Пиотровски, подчеркнувшая фигуру платьем в пол с обнаженными плечами. Для своего образа актриса выбрала серьги Parentesi и кольцо Serpenti из белого золота с бриллиантами от Bvlgari.
Светлана Бондарчук
Фото: Пресс-служба
Светлана Бондарчук появилась на торжественном приеме ювелирного бренда в бархатном платье асимметричного кроя с обнаженным плечом и высоким разрезом. Завершали образ атласные лодочки нежно-розового цвета и шикарные украшения.
Ляйсан Утяшева
Фото: Пресс-служба
В Москве состоялся торжественный коктейль по случаю Дня всех влюбленных. Ляйсан Утяшева позировала фотографам в мини-платье с эффектным вырезом в форме сердца на спине.
Инна Маликова
Фото: Пресс-служба
Инна Маликова продемонстрировала стройные ноги в кожаной мини-юбке, которую сочетала с облегающей майкой с тонкими бретелями и объемным черным жакетом.
Полина Аскери
Фото: Пресс-служба
Полина Акери тоже выбрала мини-юбку из кожи. Более неформальным и молодежным ей помогли сделать образ объемный свитер с принтом, высокие кожаные ботинки со шнуровкой на грубой подошве и девичьи косы на голове.
София Никитчук
Фото: Пресс-служба
«Мисс Россия — 2015» София Никитчук также решила похвастаться длинными стройными ногами. Победительница конкурсов красоты надела очень короткое платье и объемный пиджак белоснежного цвета, которые дополнила замшевыми ботфортами песочного оттенка. Завершала образ эффектная сумочка с массивной золотой цепью-ручкой.
Тина Канделаки
Фото: Пресс-служба
На минувшей неделе состоялось мероприятие, посвященное началу сотрудничества известного косметического бренда с Третьяковской галереей. Одной из самых стильных девушек там стала Тина Канделаки, которая с годами выглядит все лучше и лучше. Медиаменеджер и телеведущая в очередной раз показала, что умеет обыгрывать классические вещи так, чтобы они выглядели интересно, модно и соблазнительно.
Татьяна Геворкян
Фото: Пресс-служба
В Центре документального кино состоялся премьерный показ трехсерийного документального сериала «Крепость. История российского кризиса» продюсера Алексея Бокова. Одной из самых эффектных девушек вечера была Татьяна Геворкян, появившаяся на мероприятии в ярко-красном пиджаке, брутальных ботинках на грубой подошве и с необычным клатчем с очень длинной бахромой.
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Фото: пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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