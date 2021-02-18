Нежность и страсть: Боярская и Матвеев продемонстрировали чувства на вручении модной премии
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Самой яркой парой мероприятия стали Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Актеры обимались, целовались и в целом не скрывали свои чувства перед окружающими.
Елизавета позировала фотографам в эффектном брючном костюме с пиджаком с обнаженными плечами. Завершали образ ярко-красная помада и сверкающие украшения.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев являются одной из самых ярких, красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Они не очень любят вместе появляться на светских мероприятиях и позировать фотографам глянцевых изданий, изображая семейную идиллию. Впрочем, они запросто публикуют в социальных сетях совместные снимки без прикрас, судя по которым, все у них прекрасно. Супруги растят восьмилетнего сына Андрея и двухлетнего сына Григория.
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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