Нежность и страсть: Боярская и Матвеев продемонстрировали чувства на вручении модной премии

Самой яркой парой мероприятия стали Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Актеры обимались, целовались и в целом не скрывали свои чувства перед окружающими.

Елизавета позировала фотографам в эффектном брючном костюме с пиджаком с обнаженными плечами. Завершали образ ярко-красная помада и сверкающие украшения.