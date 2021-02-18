Шикарная Боярская с обнаженными плечами, милейший Дроздов и другие самые стильные звезды GQ
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елизавета Боярская появилась на мероприятии с супругом Максимом Матвеевым. Акстриса позировала фотографам в эффектном брючном костюме с пиджаком с обнаженными плечами. Завершали образ ярко-красная помада и сверкающие украшения.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Филипп Киркоров продемонстрировал публике свой новый образ с благородной сединой.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Яна Рудковская была одета необычно скромно, но, как и всегда, в брендовую одежду.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одним из самых эффектных гостей мероприятия стал солист группы Little Big Илья Прусикин.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Знаменитый ведущий «В мире животных» Николай Дроздов, который пришел в TikTok, также получил на церемонии свою награду.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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