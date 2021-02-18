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Шикарная Боярская с обнаженными плечами, милейший Дроздов и другие самые стильные звезды GQ

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Елизавета Боярская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В московском ресторане «Магадан» прошел закрытый коктейль по случаю выхода ежегодного рейтинга «100 самых стильных» по версии журнала GQ.

Елизавета Боярская появилась на мероприятии с супругом Максимом Матвеевым. Акстриса позировала фотографам в эффектном брючном костюме с пиджаком с обнаженными плечами. Завершали образ ярко-красная помада и сверкающие украшения.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Филипп Киркоров продемонстрировал публике свой новый образ с благородной сединой.

Филипп Киркоров

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Яна Рудковская была одета необычно скромно, но, как и всегда, в брендовую одежду.

Яна Рудковская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Одним из самых эффектных гостей мероприятия стал солист группы Little Big Илья Прусикин.

Илья Прусикин

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Знаменитый ведущий «В мире животных» Николай Дроздов, который пришел в TikTok, также получил на церемонии свою награду.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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