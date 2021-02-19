Бондарчук с обнаженным плечом, Мухина в кружевах и другие на торжественном приеме Bvlgari
Фото: Пресс-служба
Истинное искусство завораживает, будь то опера, гастрономия, фотография или архитектура. Римские ювелиры Bvlgari объединили сразу несколько высоких жанров по случаю демонстрации в Петербурге собственных шедевров. Два дня ими любовались приглашенные из Москвы и их питерские друзья. Сначала в бутике Bvlgari на Невском, затем на коктейле в Юсуповском люксе отеля Four Seasons Lion Palace и, наконец, во время гала-ужина на сцене Александринки. Старейший театр России, спроектированный итальянцем Карло Росси, открылся только для тридцати гостей Bvlgari.
Фото: Пресс-служба
Чуть раньше они побывали в Эрмитаже на выставке Сесиля Битона, глашатая звездной культуры ХХ века. Британский фотограф запечатлел немало знаменитых муз Bvlgari эпохи dolce vita.
Фото: Пресс-служба
Вечером же в театре излюбленная ювелирным домом тема современных див обрела новое живое воплощение. Гости ощутили себя главными действующими лицами впечатляющего спектакля. Среди дворцовых интерьеров звучала итальянская музыка в исполнении виртуозов — тенора Ивана Сапунова и оркестра под управлением дирижера Ильи Ситкина.
Фото: Пресс-служба
В таинственной дымке, подсвеченные огнями рампы, сверкали драгоценности из коллекций высокого ювелирного искусства Magnifiche, Serpenti, Divas’ Dream, Fiorever, Colour Treasures. Среди приглашенных были Полина Киценко, Снежанна Георгиева, Светлана Бондарчук, Ирина Зарькова, Екатерина Мухина, Виктория Борисевич и другие.
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Фото: пресс-служба
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