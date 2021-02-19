Бондарчук с обнаженным плечом, Мухина в кружевах и другие на торжественном приеме Bvlgari

Истинное искусство завораживает, будь то опера, гастрономия, фотография или архитектура. Римские ювелиры Bvlgari объединили сразу несколько высоких жанров по случаю демонстрации в Петербурге собственных шедевров. Два дня ими любовались приглашенные из Москвы и их питерские друзья. Сначала в бутике Bvlgari на Невском, затем на коктейле в Юсуповском люксе отеля Four Seasons Lion Palace и, наконец, во время гала-ужина на сцене Александринки. Старейший театр России, спроектированный итальянцем Карло Росси, открылся только для тридцати гостей Bvlgari.