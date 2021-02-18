Геворкян в ярко-красном пиджаке и другие на премьере сериала «Крепость» о кризисе в России

Фильм «Крепость» рассказывает о самом сложном периоде современной истории России — с конца 1980-х и «эпохи перемен» до кризисного конца нулевых — через призму людей, принимавших важнейшие экономические решения. Но это не сухое перечисление фактов, а точный и даже неожиданный портрет экономистов, сумевших удержать от финансового краха целую страну. В центре этого группового портрета — Алексей Кудрин, а также те, кто были свидетелями и участниками этого непростого периода: Анатолий Чубайс, Рубен Варданян, Герман Греф, Дмитрий Медведев, Эльвира Набиуллина и многие другие.

Проект создан отличной командой: интервьюер Антон Желнов и режиссер съемки Алексей Казаков — победители «ТЭФИ» в документальных номинациях; оператор-постановщик Иван Бурлаков — обладатель «Ники»; сценарист, режиссер монтажа Серик Бейсеу — лауреат премии «Золотой орел»; художник-постановщик — Нана Абдрашитова.

Документальный сериал «Крепость. История российского кризиса» будет доступен на видеосервисе START с 24 февраля.

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