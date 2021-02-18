Геворкян в ярко-красном пиджаке и другие на премьере сериала «Крепость» о кризисе в России
Фото: Пресс-служба
Среди гостей премьеры были кинорежиссер Алексей Герман и художник-постановщик Елена Окопная, телеведущие Татьяна Арно, Ирада Зейналова и Татьяна Геворкян, журналисты Антон Желнов и Денис Катаев, художники Павел Каплевич и Айдан Салахова, актеры Егор Корешков и Анна Шепелева и многие другие.
Фото: Пресс-служба
На премьере присутствовала и Евгения Письменная — автор книги «Система Кудрина», которая легла в основу картины. Права на ее экранизацию приобрела компания Алексея Бокова BOKOVFACTORY, а сам Алексей выступил не только генеральным продюсером, но и автором идеи проекта. Генеральным спонсором фильма стал ПАО «Сбербанк», лента снята при поддержке Клуба «418».
Фото: Пресс-служба
Фильм «Крепость» рассказывает о самом сложном периоде современной истории России — с конца 1980-х и «эпохи перемен» до кризисного конца нулевых — через призму людей, принимавших важнейшие экономические решения. Но это не сухое перечисление фактов, а точный и даже неожиданный портрет экономистов, сумевших удержать от финансового краха целую страну. В центре этого группового портрета — Алексей Кудрин, а также те, кто были свидетелями и участниками этого непростого периода: Анатолий Чубайс, Рубен Варданян, Герман Греф, Дмитрий Медведев, Эльвира Набиуллина и многие другие.
Проект создан отличной командой: интервьюер Антон Желнов и режиссер съемки Алексей Казаков — победители «ТЭФИ» в документальных номинациях; оператор-постановщик Иван Бурлаков — обладатель «Ники»; сценарист, режиссер монтажа Серик Бейсеу — лауреат премии «Золотой орел»; художник-постановщик — Нана Абдрашитова.
Документальный сериал «Крепость. История российского кризиса» будет доступен на видеосервисе START с 24 февраля.
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Фото: пресс-служба
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