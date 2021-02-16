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Рудковская, Клюкина, Никитчук и другие звезды на презентации Ansaligy x Третьяковская галерея

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Яна Рудковская

Фото: Пресс-служба

15 февраля состоялась мероприятие, посвященное началу сотрудничества косметического бренда Ansaligy с Третьяковской галереей.

Косметический бренд Ansaligy, основателем которого является Тина Канделаки, выпустил коллекцию патчей «Русские портреты» с изображениями произведений из собрания Третьяковской галереи. Бренд по-новому взглянул на любимые многими женские портреты культовых художников. Компания наложила на них цифровые элементы face recognition.

Тина Канделаки

Фото: Пресс-служба

Презентацию коллекции «Русские портреты» посетили близкие друзья бренда: Яна Рудковская, Дарья Клюкина, Дарья Пухаева, София Никитчук, Мадонна Мур и другие.

Яна Рудковская

Фото: Пресс-служба

Экскурсовод Третьяковской галереи Анна Михайловна Бенидовская записала видеолекцию о произведениях, которые используются в коллекции «Русские портреты», и судьбах женщин, изображенных на них. А на упаковках патчей поместили историю о полотнах.

Дарья Клюкина

Фото: Пресс-служба

На протяжении всего мероприятия гости наслаждались живой музыкой в исполнении пианиста Карима Харламова. А после полюбовались женскими портретами, изображения которых использованы в оформлении нового продукта Ansaligy, и другими шедеврами Третьяковской галереи.

София Никитчук

Фото: Пресс-служба

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Фото: Пресс-служба