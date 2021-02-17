Утяшева с «обнаженным» сердцем, Маликова в кожаной мини-юбке и другие на с коктейле Omega

Гости вечеринки, среди которых были Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Максим Матвеев, Мурад и Наталья Османн, Юлианна Караулова, Полина Аскери и многие другие, смогли познакомиться с новыми произведениями Omega.

Ляйсан Утяшева позировала фотографам в мини-платье с эффектным вырезом в форме сердца на спине. А Инна Маликова продемонстрировала стройнын ноги в кожаной мини-юбке.