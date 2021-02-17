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Утяшева с «обнаженным» сердцем, Маликова в кожаной мини-юбке и другие на с коктейле Omega

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Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Фото: Пресс-служба

В Москве состоялся торжественный коктейль бренда OMEGA по случаю Дня всех влюбленных.

Гости вечеринки, среди которых были Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Максим Матвеев, Мурад и Наталья Османн, Юлианна Караулова, Полина Аскери и многие другие, смогли познакомиться с новыми произведениями Omega.

Ляйсан Утяшева позировала фотографам в мини-платье с эффектным вырезом в форме сердца на спине. А Инна Маликова продемонстрировала стройнын ноги в кожаной мини-юбке.

Инна Маликова

Фото: Пресс-служба

Обновленная версия лунных часов Speedmaster Moonwatch вдохновлена дизайном исторических моделей коллекции. Корпус представлен в стиле классических Speedmaster четвертого поколения, которые были на астронавтах миссии «Аполлон-11» во время первой высадки человека на Луну. Новая линейка Tresor из 18-каратного золота Moonshine, чей корпус инкрустирован тридцати восемью бриллиантами полной огранки, украшающими каждую его сторону. Особенность 18-каратного золота Moonshine в том, что оно бледнее, чем традиционное желтое золото, и обладает высокой устойчивостью к выцветанию.

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Фото: пресс-служба / Денис Шумов и Григорий Галантный

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