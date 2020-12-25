Популярные блогеры Наталья и Мурад Османн впервые стали родителями
Фото: www.instagram.com/muradosmann/
Всего неделю назад Наталья и Мурад Османн сообщили, что ждут ребенка. А теперь стало известно, что малыш родился. В блоге отец сообщил, что это лучший для него подарок и в видео рассекретил, что у них теперь есть сын.
«Добро пожаловать в этот мир, малыш. Это лучший подарок на Рождество от Натальи. 24.12.2020», — подписал он ролик.
Новоявленная мать опубликовала в Instagram нежное видео с большим животом и поблагодарила всех за добрые слова и переживания.
«Благодарю каждого за теплые поздравления, мы читаем и радуемся. Еще с робкостью делаю посты, но как всегда хочу быть вам полезной в блоге и, кстати, готовлю большую серию видео на YouTube-канале. Девочки, какие темы интересны, про что рассказать?», — написала она в соцсети.
«Прекрасные, поздравляю!», «Ура, ребятки!», «Прекрасное событие», «Вот это новость, очень рада за вас. Наверное, год вас не смотрела, и тут такая радостная новость в ленте. Желаю вам и вашему малышу здоровья», «Наташа, Мурад, поздравляю!», «Поздравляю вас, это настоящее счастье. Дай Бог крепкого здоровья малышу и его родителям», «Ooooooooo! Какая радость!», «Это очень круто!», «Ура! С рождением чуда! С новой жизнью!», — полетели сотни поздравлений.
Мурад и Наталья познакомились в 2011 году. Он работал фотографом, она журналистом. Через четыре года они стали мужем и женой, сыграв сразу две свадьбы — в Москве и Дагестане.
Чета Османн прославилась после того, как они стали публиковать в Instaram оригинальные колоритные фото, из которых родился проект «Следуй за мной». На всех снимках Наталья держит мужа за руку, будто ведя его за собой.
Фото и видео: Instagram Натальи и Мурада Османн
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