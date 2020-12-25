Популярные блогеры Наталья и Мурад Османн впервые стали родителями

Всего неделю назад Наталья и Мурад Османн сообщили, что ждут ребенка. А теперь стало известно, что малыш родился. В блоге отец сообщил, что это лучший для него подарок и в видео рассекретил, что у них теперь есть сын.

«Добро пожаловать в этот мир, малыш. Это лучший подарок на Рождество от Натальи. 24.12.2020», — подписал он ролик.