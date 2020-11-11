От неудачных нарядов и скромной должности до звезды шоу-бизнеса: как менялась Тина Канделаки

«Первое — он очень работоспособный человек, невероятно. Талантливый, одаренный, умный. Занимающийся очень сложными интересными задачами, в том числе для страны. И это меня, конечно, стимулирует. У меня никогда с ним не было ни секунды мысли сесть дома, и для меня это было важно. Для меня это всегда важно в мужчине. Второе — он принял и он понял, что мои дети для меня важнее всего, и это самое главное. Мужчины, увлекаясь бабочкой и ее яркими крыльями, хотят эту бабочку поймать. А я — та самая бабочка, которая летит с большим чемоданом, Боря. И надо не просто увлечься бабочкой, а надо взять в руки этот чемодан и понять, что этот чемодан с нами навсегда. Я думаю, что благодаря вот этим двум качествам, в хорошем смысле одержимостью работой и преданности семье, мы как-то так сумели 12 лет бок о бок прожить», — поделилась она.