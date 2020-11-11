От неудачных нарядов и скромной должности до звезды шоу-бизнеса: как менялась Тина Канделаки
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Тина Канделаки родилась в Тбилиси, ее отец работал директором овощной базы, а мама — врачом-наркологом. Поначалу Тина хотела стать пластическим хирургом, но в итоге училась на факультете журналистики Тбилисского государственного университета и начала покорять местное телевидение.
Фото: Globallookpress / Igor Primak
В какой-то момент она поняла, что хочет большего и отправилась в Москву, где тоже начала работать на радио и телевидении. Помогла дочери обосноваться в столице любимая мама. «Мама отдала все. Я сумела перебраться в Москву только потому, что она продала последнюю квартиру, все это знают. У меня не было дороги назад. Моя жизнь — это не выбор, это последний шанс», — рассказала Канделаки в одном из интервью.
Фото: Globallookpress / Gennadii Sergeev
Тина вела «Времечко», «Ой, мамочки!», «Я знаю все», «Детали», «СТС зажигает суперзвезду», «Две звезды» и «Свадебный переполох» и «Самый умный». В итоге она смогла купить свою первую квартиру Москве и поселить там родителей.
Отметим, что в начале своей карьеры Тина Канделаки, которая теперь является одной из самых стильных знаменитостей, демонстрировала не самые удачные наряды и образы.
Фото: Globallookpress / _Olga Loskutova
В начале нулевых телеведущая любила слишком глубокие декольте, дерзкие мини, стразы, кружева, лакированную кожу, много всего вычурного и остро сексуального.
Фото: Globallookpress / Nadezhda Lebedeva
С возрастом и по мере продвижения по карьерной лестнице Тина начала одеваться более строго, элегантно и стильно. А невероятные укладки сменила на лаконичную стрижку.
Фото: Starface
В гардеробе телеведущей появились строгие брючные костюмы, а сама она стала больше походить на успешную бизнес-леди, а не на завоевывающую столицу журналистку из Тбилиси.
Фото: Starface
Тина, с детства мечтавшая стать обладательницей точеной фигуры, не скрывает, что росла полной коренастой девочкой. Она начала упорно работать над телом, заниматься спортом, правильно питаться. И вообще выглядеть с годами все лучше, свежее, эффектнее и моложе. В итоге она выпустила книги о том, как быть стройной, красивой и ухоженной.
Фото: Eastnews
Теперь она регулярно демонстрирует фигуру в Instagram и показывает свои тренировки.
Фото: Instagram Тины Канделаки
Тина Канделаки была генеральным директором и совладельцем медиакомпании «Апостол», а в 2015 году стала генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Тина Канделаки была замужем за бизнесменом Андреем Кондрахиным, от которого у нее есть 20-летняя дочь Мелания Кондрахина и 19-летний сын Леонтий.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Сейчас Тина замужем за 33-летним директором по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василием Бровко. Она не скрывает, что изначально была успешнее супруга и зарабатывала больше, но деньги не считает залогом счастливого брака, а также заявляет, что муж ее полностью устраивает, так как разделяет ее ценности и уважает амбиции.
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Дорогой муж! Самые главные слова я скажу тебе наедине и глаза в глаза) Публично же я хочу пожелать тебе исполнения твоего главного желания: «Зенит» @zenit_spb должен стать чемпионом! ⠀ Все эти 12 лет я несу тяготы жизни жены настоящего болельщика. Где бы мы ни жили: будь то шалаш, квартира или дом — каждое место становится складом разнообразной атрибутики этого великого клуба. Всякий матч для нашей семьи — это или невыносимая боль, или невероятное счастье. Каждая победа дарит нам твое хорошее настроение, а горечь поражения мы переживаем вместе. ⠀ Я знаю, как ты мечтаешь однажды скандировать во всю мощь своего молодецкого голоса «Зенит — чемпион!» по окончании финала Лиги чемпионов. Хочу сказать, что мы с тобой обязательно доживем до этого момента. Пусть твоя команда победит, ведь жить, болеть, есть, пить, смеяться и дружить ты умеешь так, как это умеют только настоящие болельщики: без оглядки и до конца. ⠀ Ты никогда не бережешь себя в отношениях с другими людьми. Я не знаю, связано ли это со спортом. Может быть, это врожденная черта твоего характера. Но мне это искренне нравится в тебе больше всего. ⠀ Продолжай идти своим путем, не экономя себя не только для тех, кто тебя любит, но и для тех, кто недолюбливает. Желание жить изо всех сил, которым ты обладаешь, — твой бесконечный ресурс. Он и делает тебя невероятно молодым в твои совсем еще юные 33. ⠀ Целую и люблю!
«Первое — он очень работоспособный человек, невероятно. Талантливый, одаренный, умный. Занимающийся очень сложными интересными задачами, в том числе для страны. И это меня, конечно, стимулирует. У меня никогда с ним не было ни секунды мысли сесть дома, и для меня это было важно. Для меня это всегда важно в мужчине. Второе — он принял и он понял, что мои дети для меня важнее всего, и это самое главное. Мужчины, увлекаясь бабочкой и ее яркими крыльями, хотят эту бабочку поймать. А я — та самая бабочка, которая летит с большим чемоданом, Боря. И надо не просто увлечься бабочкой, а надо взять в руки этот чемодан и понять, что этот чемодан с нами навсегда. Я думаю, что благодаря вот этим двум качествам, в хорошем смысле одержимостью работой и преданности семье, мы как-то так сумели 12 лет бок о бок прожить», — поделилась она.
Фото: Starface
Супруг Тины Канделаки предпочитает не выходить в свет и старается не быть публичным человеком. Сама она часто позирует фотографам на светских мероприятиях в образе стильной и успешной дамы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Посмотреть, как менялись стиль и внешность Тины Канделаки на протяжении почти двадцати лет можно в нашей фотогалерее.
Фото и видео: Instagram, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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