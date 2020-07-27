Мороз, Брежнева и другие стройные звезды, которые честно признались в борьбе с лишним весом

Елена Подкаминская недавно похвасталась фигурой после рождения троих детей и рассказала о своей диете: «Это только мой опыт, который я считаю позитивным, и который дает мне энергию и легкость. Одна из важных болевых точек — "террор среды", или давление окружения (и ближнего, и дальнего), которое вашим подходам к здоровому питанию противится. Мне с этим не пришлось сталкиваться жестко в силу того, что все полезные установки я получила из семьи. Но при этом я посещала и детский сад, и школу, и у меня была бабушка, которая частенько норовила дать внученьке чего-нибудь вкусненького. Папа, будучи лидером в установлении раздельного питания в нашей семье, очень активно взаимодействовал со всеми, кто этому мог помешать. В детский сад он приносил для меня питание, в школу я брала еду из дома и научилась из того, что предлагали в столовой, выбирать лучшее соотношение, ну, и бабушка получала от папы очень убедительные наставления и не очень баловалась "запрещеенкой"».

Дочери актрисы, глядя на то, какие «пищевые вольности» позволяют себе их друзья, задают ей вопросы, почему питание в семье отличается от «общепринятого». К объяснению звездная мама привлекает специалистов, которые могут объяснить девочкам все с профессиональной точки зрения, более основательно. «Важно найти "проводника", специалиста, чьему профессиональному мнению вы будете доверять», — уверена Елена.

Яна Рудковская