Мороз, Брежнева и другие стройные звезды, которые честно признались в борьбе с лишним весом
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Дарья Мороз
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дарья Мороз продемонстрировала себя во всей красе в нашумевшем сериале «Содержанки». Героиня актрисы по сценарию довольно часто появлялась на экране в «костюме Евы». Мороз откровенно призналась, что в жизни она скромный человек, а на съемочной площадке и на сцене перевоплощается. Она также добавила: для того, чтобы сниматься обнаженной, необязательно любить свое тело. Как выяснилось, Дарья не считает свою фигуру идеальной. «При росте 173 см я вешу примерно 60 килограммов. Но, когда расслабляюсь в плане еды, то могу весить и 62, и даже 64 кило. <...> Тело годами тренировано: растяжка, коньки, все дела — быстро собирается. Но я не люблю без надобности сидеть на диетах. Держать тело в форме — это профессиональная необходимость, а не смысл жизни. Но перед проектом приходится! Даже когда голова развалилась и сил совсем нет», — поделилась она с поклонниками в Instagram.
Вера Брежнева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Вера Брежнева дала интервью, в котором решила развеять миф о своей безоблачной жизни звезды. Чтобы регулярно попадать в списки самых сексуальных и красивых, надо много и упорно работать над собой, а делать это во время постоянных гастролей бывает очень тяжело. «Да, привычка. Да, дисциплина. <...> Или вот, например, рафинированный сахар, который я не ем. <...> И вот еще: есть стереотип о том, что жизнь селебрити — это сон до обеда, ничегонеделание, спа. Я рассказываю, что в моем случае это немного не так: это тоже работа, забирающая личное время, сон, здоровье. Приходится качать попу на коврике в гостиницах, приседать в поездах, искать более или менее здоровые блюда в кафе, хорошие продукты в магазинах городов постсоветского пространства. <...> Я не спала две ночи и еще не обедала. Сейчас пять вечера, с утра была только пустая гречка», — поделилась Брежнева.
Ляйсан Утяшева
Фото: Starface
«Когда я ушла из гимнастики, мне было 19-20 лет. Я лежала дома, ела, смотрела фильмы и жалела себя. Я разъелась так, что не влазила в мамины штаны размера L. 39 килограммов лишнего веса! И вдруг Ирина Александровна Винер позвала меня на чествование чемпионов. Когда она меня увидела, сказала: "Ты что с собой сделала?! Тебе нельзя быть толстой! У тебя сразу морда — сковородка"». Я начала худеть, открыла свой дневник гимнастки, в котором есть режим, график питания, что мне катастрофически нельзя (мучное, сахар), что можно. В такой период надо предупредить всех близких, что ты худеешь, и попросить, чтобы перед тобой не ели. И только когда вы разобрались с лишним весом, можно в спортзал», — рассказала Ляйсан Утяшева каналу Peopletalk.
Тина Канделаки
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фигуре Тины Канделаки можно позавидовать: склонная к полноте звезда выглядит стройной и подтянутой. Не только увлеченность спортом помогает Тине поддерживать себя в форме. В ход идут все доступные средства: массаж, диета, режим питья. Недавно звезда поделилась своими главными секретами. «Про похудение... 1. Сократила рыбу. Ем 1, максимум - 2 раза в неделю. 2. Спорт/кремы/массаж - без этого никуда.. 3. Меньше воды во второй половине дня...», — так вкратце охарактеризовала она свой режим. Тина добавила, что она любит каши, с утра может позволить себе гранолу. Днем ее рацион состоит из супов, киноа и большого количества гречки.
Елизавета Пескова
Фото: Instagram Елизаветы Песковой
«У всех членов нашей семьи склонность к полноте. Без спорта и ограничений в пище я начинаю полнеть. С 14 лет на фоне гормональных изменений, с моей любовью к хлебобулочным изделиям в промышленных количествах, я превратилась в полного, прыщавого подростка с брекетами. В зале занимаюсь с 16. До этого 8 лет занималась танцами и 6 лет теннисом. С тех пор на 10 кг (с 50 до 60-63) я поправлялась 1 раз. За полгода работы в офисе. Я практически никогда не взвешиваюсь и сужу по виду в зеркале и одежде. Я открытый противник того, чем сегодня называется бодипозитив (не настоящего посыла данного понятия, а перешедшего все грани его искажения), так что, как истинный Козерог, сразу взяла себя в руки. Уж извините, принимать себя с лишним весом, животом и пухлыми руками я не могу.
Я заинтересовалась интервальным голоданием и начала питаться по системе 8/16. Не потому что это модно, а потому что мне такой режим подходит. Раз в 3 месяца прохожу курс «Похудение-жиросжигание-дом». Остальное время хожу по дорожке на скорости 5.5 с наклоном 15.0 ровно час и делаю гиперэкстензию. Раза 2 в неделю качаю пресс. ВСЕ. Получается около 850-900 ккал за тренировку. Я НЕ пью никаких бадов, L-Carnitine или протеин. Считаю, что сегодня любой человек (неважно, где он живет, сколько зарабатывает и по сколько часов работает) может заняться своим телом. ИТОГ: сейчас интервальное голодание + ходьба (НЕ бег) в гору + пресс 2 раза в неделю», — написала Елизавета Пескова на своей странице в Instagram.
Настя Каменских
Фото: Instagram Насти Каменских
Несколько лет назад Настя Каменских наконец исполнила свою детскую мечту — похудела. Привести себя в форму певице удалось после того, как она полюбила физкультуру, которую ненавидела со школы. Каменских теперь занимается современными танцами и особенно любит бути-шейк (или тверкинг), благодаря которому подтягиваются ягодицы, бедра и формируется талия. Занятия в зале она чередует с бассейном (километр кролем) и велотренажером (45 минут без остановки). Не можете заставить себя встать с дивана? Берите пример с Насти: певица старалась заманить себя в спортзал, в том числе радуя новой спортивной формой, и так увлеклась, что сама стала выпускать одежду для фитнеса под своим именем.
Наталья Рудова
Фото: Starface
Фолловеры Натальи Рудовой восторгаются ее стройной фигурой и часто спрашивают, как добиться таких же результатов. Недавно актриса рассказала, как поддерживает свою форму: «Насколько вам важен спорт в жизни? Вы всегда спрашиваете сколько я вешу, какой у меня рост, что я ем, сколько раз в неделю я занимаюсь спортом. По сути, чтобы хорошо выглядеть нужно реально не есть жирные продукты, сладкие продукты, три раза в неделю посещать зал и желательно не пить алкоголь и высыпаться. Это если вы хотите быть красивыми всегда. Но, это бред полный при бешеном ритме нашей жизни. Ты все равно съешь мороженное, на пати что-то выпьешь, не выспишься или не сходишь в зал. Нужно просто попытаться как можно дольше быть в режиме. Но не нужно себя мучить. Все должно быть в кайф! А быть красивым — это кайф!»
Елена Подкаминская
Фото: Starface
Елена Подкаминская недавно похвасталась фигурой после рождения троих детей и рассказала о своей диете: «Это только мой опыт, который я считаю позитивным, и который дает мне энергию и легкость. Одна из важных болевых точек — "террор среды", или давление окружения (и ближнего, и дальнего), которое вашим подходам к здоровому питанию противится. Мне с этим не пришлось сталкиваться жестко в силу того, что все полезные установки я получила из семьи. Но при этом я посещала и детский сад, и школу, и у меня была бабушка, которая частенько норовила дать внученьке чего-нибудь вкусненького. Папа, будучи лидером в установлении раздельного питания в нашей семье, очень активно взаимодействовал со всеми, кто этому мог помешать. В детский сад он приносил для меня питание, в школу я брала еду из дома и научилась из того, что предлагали в столовой, выбирать лучшее соотношение, ну, и бабушка получала от папы очень убедительные наставления и не очень баловалась "запрещеенкой"».
Дочери актрисы, глядя на то, какие «пищевые вольности» позволяют себе их друзья, задают ей вопросы, почему питание в семье отличается от «общепринятого». К объяснению звездная мама привлекает специалистов, которые могут объяснить девочкам все с профессиональной точки зрения, более основательно. «Важно найти "проводника", специалиста, чьему профессиональному мнению вы будете доверять», — уверена Елена.
Яна Рудковская
Фото: Instagram Яны Рудковской
На YouTube-канале SportChic RU вышло видео, в котором Яна Рудковская показала содержимое святая святых своей кухни — холодильника — и рассказала, как поддерживает свой идеальный вес. По словам Яны, при ее росте в 168 см наиболее комфортным является вес 51,5 кг. Сохранять вес продюсеру помогает популярная система интервального голодания — 16 часов голодания и 8 часов, в течение которых можно принимать пищу. Ранее Рудковская сдавала специальный анализ крови, который показал, что ей можно есть: «Мне нельзя ничего. Я должна есть кашу, рис и питаться Святым духом. Нельзя молочное, яйца, курицу — только растительная еда». Однако несмотря на рекомендации, в рационе Яны много молочных продуктов — йогурты, творог и блюда из него. Продюсер признается, что пирожные чаще всего выступают декором ее завтраков, на самом деле она не большой любитель сладкого. Продюсер рассказала, что уже пятнадцать лет не ест мясо, кроме птицы — перепела, курицы, индейки. От куриных яиц ее семья также отказалась в пользу перепелиных.
Олеся Судзиловская
Фото: Starface
Олеся Судзиловская часто хвастается безупречной фигурой в бикини и не скрывает, что поддерживает себя в форме с помощью диет, самодисциплины и регулярных тренировок. К примеру, недавно актриса показала три простых упражнения для идеальных боков, рук и попы. «Выполняю свое обещание — делюсь видео с гимнастическими упражнениями, которые, вот уже несколько лет, я повторяю ежедневно. Записала видео утром, как и рекомендуется делать зарядку. Итак, всего 3 упражнения: косая мышца живота, большая грудная мышца и слега бицепс (для девочек), передняя и задняя поверхности бедра + большая и малая ягодичные мышцы. Представляю, как сложно к этому приступить первый раз, лень или какое-либо другое важное дело могут "победить". Просыпаясь в 6:45 утра, я также попадаю в воронку с делами на весь день. Это займет у вас 5 минут! Но так ощутим результат», — написала она в Instagram.
Светлана Ходченкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Ходченкова завоевала любовь миллионов поклонников благодаря роли в фильме «Благословите женщину», в которой она демонстрировала пышные женственные формы. Потом актриса похудела, сейчас может похвастаться модельной фигурой. Ходченкова признается, что секрет ее стройности заключается в правильном питании. Актриса употребляет только вареные продукты и полностью отказалась от круп, мучного, жареного, соленого, а также старается как можно реже позволять себе сладкое. Кроме того, для поддержания тонуса Светлана пьет горячую воду с лимоном и занимается спортом.
Фото: instagram, пресс-служба, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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