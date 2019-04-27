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«Не нужно себя мучить»: Наталья Рудова раскрыла секрет своей стройности

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Рудова

Фото: Instagram Натальи Рудовой
Актриса дала несколько советов своим подписчикам.

Фолловеры 35-летней Натальи Рудовой восторгаются ее стройной фигурой и часто спрашивают, как добиться таких же результатов. Несколько часов назад актриса рассказала, как поддерживает свою форму: «Насколько вам важен спорт в жизни? Вы всегда спрашиваете сколько я вешу ,какой у меня рост, что я ем, сколько раз в неделю я занимаюсь спортом. По сути , чтобы хорошо выглядеть нужно реально не есть жирные продукты, сладкие продукты, три раза в неделю посещать зал и желательно не пить алкоголь и высыпаться . Это если вы хотите быть красивыми всегда. Но, это бред полный при бешеном ритме нашей жизни».

«Ты все равно съешь мороженное , на пати что-то выпьешь , не выспишься или не сходишь в зал . Нужно просто попытаться как можно дольше быть в режиме. Но не нужно себя мучить. Все должно быть в кайф! А быть красивым-это кайф!» — подытожила Наталья Рудова.

А что вы думаете по этому поводу?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: instagram

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