«Не нужно себя мучить»: Наталья Рудова раскрыла секрет своей стройности

«Ты все равно съешь мороженное , на пати что-то выпьешь , не выспишься или не сходишь в зал . Нужно просто попытаться как можно дольше быть в режиме. Но не нужно себя мучить. Все должно быть в кайф! А быть красивым-это кайф!» — подытожила Наталья Рудова.

А что вы думаете по этому поводу?