Яна Рудковская раскрыла секрет своей стройности

На кухне Яны Рудковской два холодильника. Улыбаясь, продюсер отмечает, что в одном лежат «правильные» продукты, а в другом, «Сашином», ее супруг, Евгений Плющенко, хранит «запрещенку»: «Это лечо, солёные огурцы, салатики, все самое вкусное».

На столе в доме продюсера всегда стоит тарелка с ягодами. Рассказывая о своих предпочтениях, Яна вспомнила, что очень долго не ела клубнику, поскольку в детстве у нее была сильная аллергия на эту ягоду. Лишь в возрасте 39 лет, когда супруг уговорил ее попробовать клубнику, Яна поняла, что аллергии больше нет: «Я съедаю одну клубнику, вторую, и ничего не происходит. И после этого я стала большой поклонницей клубники».

В борьбе за сохранение молодости Яна Рудковская прибегает к массажу — по словам блондинки, большая грудь, которой ее наградила природа, доставляет ей немало проблем. Поэтому, обращаясь к зрительницам, продюсер подчеркнула, что выступает против увеличения форм: «Все те женщины, у кого большая грудь, хотят маленькую. Все те, у кого маленькая, хотят большую. Не делайте большую грудь. Это как большая красота, так и большая проблема».