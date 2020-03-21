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Яна Рудковская раскрыла секрет своей стройности

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская

Фото: Instagram Яны Рудковской

Продюсер назвала свой идеальный вес и показала, что лежит в ее холодильнике.

Роскошные завтраки Яны Рудковской никого не оставляют равнодушным. Подписчики часто интересуются, насколько красивая картинка соответствует принципам питания продюсера. На днях на YouTube-канале SportChic RU вышло видео, в котором Яна показала содержимое святая святых своей кухни — холодильника — и рассказала, как поддерживает свой идеальный вес. По словам Яны, при ее росте в 168 см наиболее комфортным является вес 51,5 кг. Сохранять вес продюсеру помогает популярная система интервального голодания — 16 часов голодания и 8 часов, в течение которых можно принимать пищу. Ранее Рудковская сдавала специальный анализ крови, который показал, что ей можно есть: «Мне нельзя ничего. Я должна есть кашу, рис и питаться Святым духом. Нельзя молочное, яйца, курицу — только растительная еда». Однако несмотря на рекомендации японцев, в рационе Яны много молочных продуктов — йогурты, творог и блюда из него. Продюсер признается, что пирожные чаще всего выступают декором ее завтраков, на самом деле, она не большой любитель сладкого. Однако от меда и варенья Яне отказаться непросто. Продюсер рассказала, что уже пятнадцать лет не ест мясо, кроме птицы — перепела, курицы, индейки. От куриных яиц семья Яны Рудковской также отказалась в пользу перепелиных.

На кухне Яны Рудковской два холодильника. Улыбаясь, продюсер отмечает, что в одном лежат «правильные» продукты, а в другом, «Сашином», ее супруг, Евгений Плющенко, хранит «запрещенку»: «Это лечо, солёные огурцы, салатики, все самое вкусное».

На столе в доме продюсера всегда стоит тарелка с ягодами. Рассказывая о своих предпочтениях, Яна вспомнила, что очень долго не ела клубнику, поскольку в детстве у нее была сильная аллергия на эту ягоду. Лишь в возрасте 39 лет, когда супруг уговорил ее попробовать клубнику, Яна поняла, что аллергии больше нет: «Я съедаю одну клубнику, вторую, и ничего не происходит. И после этого я стала большой поклонницей клубники».

В борьбе за сохранение молодости Яна Рудковская прибегает к массажу — по словам блондинки, большая грудь, которой ее наградила природа, доставляет ей немало проблем. Поэтому, обращаясь к зрительницам, продюсер подчеркнула, что выступает против увеличения форм: «Все те женщины, у кого большая грудь, хотят маленькую. Все те, у кого маленькая, хотят большую. Не делайте большую грудь. Это как большая красота, так и большая проблема».

Фото и видео: Instagram

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