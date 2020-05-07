41-летняя Елена Подкаминская похвасталась фигурой после рождения троих детей и рассказала о своей диете

Елена Подкаминская — мама троих детей. Несмотря на это, 41-летняя актриса сохранила стройную подтянутую фигуру. Ее секрет — в раздельном питании, которому она следует с детства. Более того, близкие звезды тоже следуют ее принципам.

«Это только МОЙ опыт, который я считаю позитивным, и который дает мне энергию и легкость. Одна из важных болевых точек — "террор среды", или давление окружения (и ближнего, и дальнего), которое вашим подходам к здоровому питанию противится. Мне с этим не пришлось сталкиваться жестко в силу того, что все полезные установки я получила из семьи. Но при этом я посещала и детский сад, и школу, и у меня была бабушка, которая частенько норовила дать внученьке чего-нибудь вкусненького. Папа, будучи лидером в установлении раздельного питания в нашей семье, очень активно взаимодействовал со всеми, кто этому мог помешать. В детский сад он приносил для меня питание (договаривался, тогда это было еще возможно), в школу я брала еду из дома и научилась из того, что предлагали в столовой, выбирать лучшее соотношение, ну, и бабушка получала от папы ооочень убедительные наставления и не очень баловалась "запрещеенкой". Поэтому лидеру в политике правильного питания в семье хочется пожелать быть человеком инициативным, последовательным и волевым, но в каждом конкретном случае, тем не менее, всегда точно определять меру возможного. Не нужно доводить ситуацию с "пробиванием" своего принципа до конфликта и противостояния с близкими людьми. "Для каждого шага есть свое время. Часто разумнее повременить"», — поделилась она мыслями.