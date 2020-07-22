Светлана Ходченкова показала экстремально стройную фигуру в платье стиля 50-х годов
Фото: Instagram Светланы Ходченковой
Селфи, которое опубликовала в своем блоге Светлана Ходченкова, вызвало неоднозначную реакцию публики. В кадре актриса запечатлена в платье стиля 50-х годов, подчеркнувшем ее очень хрупкую фигуру.
«Боже. Глаз не отвести», «Воплощение эстетики», «Понимаю, почему Вы считаетесь дивой... Божественная красота — тонкая, изысканная», «Какое изящество... Фантастика», «Фарфоровая статуэтка», «Утонченная», «Похоже на съемки свадьбы) сама элегантность», «Мне показалась Рината Литвинова», «Вы замуж вышли?», «Изящная», «Светлана как Вам так удалось похорошеть, по сравнению с Фильмом благословите женщину? Поделитесь секретом? Или по простому, как у Плисецкой?! Надо рот зашить», «Да, ведьма, ведьма онааааа», — восхищаются одни подписчики.
«Какая же вы тонкая», «Светлана вас очень мало», «Куда вы худеете?))) и куда вы растете?)))», «Тростинка», «Надо кушать», — беспокоятся другие.
Фото и видео: Instagram/@svetlana_khodchenkova
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