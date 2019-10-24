45-летняя Олеся Судзиловская похвасталась безупречной фигурой в купальнике и показала 3 простых упражнения

Большую роль на пути к успеху играет самодисциплина, считает звезда: «Представляю, как сложно к этому приступить первый раз, лень или какое-либо другое важное дело могут "победить". Просыпаясь в 6:45 утра, я также попадаю в воронку с делами на весь день. Это займет у Вас 5 минут! Но так ощутим результат».