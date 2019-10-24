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45-летняя Олеся Судзиловская похвасталась безупречной фигурой в купальнике и показала 3 простых упражнения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Олеся Судзиловская

Фото: Instagram Олеси Судзиловской

Олеся Судзиловская поделилась упражнениями для идеальных боков, рук и попы.

Фигурой Олеси Судзиловской восхищаются многие, поклонницы часто просят ее раскрыть секрет идеальных форм.

«Выполняю свое обещание — делюсь видео с гимнастическими упражнениями, которые, вот уже несколько лет, я повторяю ежедневно. Записала видео утром, как и рекомендуется делать зарядку», — написала она в Instagram.

«Итак, всего 3 упражнения: ✅ Косая мышца живота; ✅ Большая грудная мышца и слега бицепс (для девочек); ✅Передняя и задняя поверхности бедра + большая и малая ягодичные мышцы», — пояснила она.

Большую роль на пути к успеху играет самодисциплина, считает звезда: «Представляю, как сложно к этому приступить первый раз, лень или какое-либо другое важное дело могут "победить". Просыпаясь в 6:45 утра, я также попадаю в воронку с делами на весь день. Это займет у Вас 5 минут! Но так ощутим результат».

В будущем к этой программе Олеся планирует добавить еще несколько упражнений.

Были ли полезны эти уроки? Стараетесь ли вы вести спортивный образ жизни, или прогулок и умеренной диеты достаточно?

Фото и видео: instagram

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